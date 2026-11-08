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Enem 2026: quem perdeu a prova por causa das chuvas poderá ter 2ª oportunidade

Ministro da Educação afirma que candidatos impedidos de chegar ao local de prova por condições climáticas terão direito a uma nova aplicação do exame

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 8 de novembro de 2026 às 13h51.

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Os candidatos que não conseguiram chegar aos locais de prova do Enem 2026 devido a problemas provocados pelas condições climáticas poderão realizar o exame em uma nova data, em dezembro.

A informação foi confirmada pelo ministro da Educação, Leonardo Barchini, neste domingo, 8, primeiro dia de aplicação das provas.

Segundo o ministro, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) acompanha os impactos das condições meteorológicas sobre o transporte e o deslocamento dos participantes.

"Todas as questões climáticas estão sendo observadas pelo Inep. Para aqueles que não conseguirem chegar por motivos climáticos, teremos uma segunda aplicação no mês de dezembro", afirmou Barchini à imprensa, após apresentar ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva os números da aplicação do exame.

O ministro não detalhou quais regiões poderão ser contempladas nem informou a data exata da reaplicação ou os procedimentos para solicitá-la.

Quem poderá fazer a segunda aplicação do Enem 2026?

De acordo com Barchini, a nova aplicação será destinada aos participantes que não conseguirem comparecer ao exame por problemas de deslocamento relacionados às condições climáticas.

A medida busca atender estudantes de regiões onde chuvas e outros eventos meteorológicos comprometerem o transporte até os locais de prova.

A segunda aplicação está prevista para dezembro, mas o Ministério da Educação ainda não informou, nas declarações divulgadas neste domingo, os critérios específicos para comprovação do impedimento.

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