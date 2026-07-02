A ciência encontrou a fonte da juventude? Conheça a água-viva que desafia o envelhecimento

Envelhecer parece ser uma regra inevitável da natureza. Todos os organismos acumulam danos em suas células, perdem capacidade de regeneração e, eventualmente, morrem. Mas existe uma exceção que continua intrigando os cientistas: uma pequena água-viva capaz de voltar ao início de sua própria vida sempre que enfrenta condições adversas.

Conhecida como Turritopsis dohrnii, ela ganhou fama mundial como "água-viva imortal". O apelido, embora chamativo, não significa que o animal seja impossível de matar. Predadores, doenças e mudanças ambientais continuam representando ameaças. O que a torna extraordinária é outra característica: em vez de seguir naturalmente rumo à morte por envelhecimento, ela consegue reverter seu desenvolvimento e retornar a um estágio juvenil do seu ciclo de vida.

Essa habilidade colocou a espécie no centro das pesquisas sobre envelhecimento e regeneração celular, alimentando uma pergunta que há décadas fascina a ciência: seria possível compreender esse mecanismo e utilizá-lo para combater doenças relacionadas à idade?

Um ciclo de vida que anda para trás

A maioria das águas-vivas segue um ciclo relativamente previsível. Elas nascem como larvas, fixam-se no fundo do mar formando pólipos e, posteriormente, transformam-se em medusas, a forma adulta que conhecemos. A Turritopsis dohrnii faz algo completamente diferente.

Quando sofre estresse provocado por fome, lesões ou mudanças bruscas na temperatura da água, a água-viva adulta pode abandonar esse caminho. Seu corpo se contrai, perde os tentáculos, transforma-se em uma pequena massa de tecido e retorna ao estágio de pólipo. A partir daí, produz novas águas-vivas geneticamente idênticas, reiniciando o ciclo biológico praticamente do zero.

Esse processo representa "a única forma conhecida no reino animal de reversão completa do envelhecimento". Os especialistas destacam, porém, que esse fenômeno só foi observado de maneira consistente em condições de laboratório.

O que acontece dentro das células?

O comportamento extraordinário da espécie motivou uma importante investigação publicada em 2022 na revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Pesquisadores da Universidade de Oviedo, na Espanha, liderados por María Pascual-Torner e pelo bioquímico Carlos López-Otín, sequenciaram o genoma da água-viva e compararam suas informações genéticas às de uma espécie próxima, a Turritopsis rubra, incapaz de rejuvenescer após atingir a fase adulta.

Os cientistas descobriram que a água-viva "imortal" apresenta um conjunto incomum de genes associados ao reparo do DNA, à proteção dos telômeros, ao controle do estresse oxidativo e à manutenção de células-tronco, mecanismos diretamente relacionados ao envelhecimento celular.

María Pascual explicou que "o que torna esse animal especial é a sinergia de todas essas mudanças, que permitem que essa água-viva rejuvenesça". Segundo a pesquisadora, não existe um único gene responsável pelo fenômeno, mas sim uma combinação de mecanismos biológicos trabalhando em conjunto.

As células literalmente mudam de identidade

Outro aspecto que impressionou os pesquisadores foi a chamada transdiferenciação. Durante o processo de rejuvenescimento, células já especializadas deixam de desempenhar sua função original e passam a assumir novos papéis, como se voltassem a um estado muito mais jovem de desenvolvimento.

A coautora Dido Carrero afirmou que a Turritopsis dohrnii é "o único animal capaz de reverter um estado já diferenciado na fase adulta". Ela acrescenta que o segredo parece estar na ativação de genes ligados à pluripotência celular, característica normalmente observada apenas em células embrionárias.

Esse tipo de reorganização celular é extremamente raro entre os animais e representa um dos principais focos das pesquisas em medicina regenerativa.

Isso significa que humanos poderão rejuvenescer?

Ainda não. Embora a descoberta desperte enorme entusiasmo, os próprios pesquisadores alertam que existe uma grande distância entre compreender o mecanismo da água-viva e aplicá-lo ao organismo humano.

Os seres humanos já passam por uma espécie de "reinício biológico" durante a reprodução. Um embrião nasce com sua idade biológica praticamente zerada, mesmo sendo formado por células provenientes de pais muito mais velhos. A diferença é que esse processo cria um novo indivíduo, enquanto a água-viva consegue reiniciar seu próprio ciclo sem depender da fecundação naquele momento.

Além disso, manipular genes ligados ao rejuvenescimento em humanos envolve riscos elevados, como alterações descontroladas na divisão celular, o que poderia favorecer o surgimento de tumores.

Por isso, o objetivo atual da ciência não é criar pessoas "imortais", mas compreender como esses mecanismos naturais podem ajudar a retardar doenças como demência, perda muscular, degeneração de tecidos e outras condições associadas ao envelhecimento.

Um pequeno animal com um enorme impacto científico

Com apenas alguns milímetros de comprimento, a Turritopsis dohrnii pode parecer insignificante nos oceanos. Ainda assim, ela desafia uma das ideias mais fundamentais da biologia: a de que o envelhecimento é um caminho sem volta.

Ainda estamos muito longe de descobrir uma fórmula para rejuvenescer seres humanos. Mas toda vez que essa pequena água-viva reinicia sua própria vida, ela lembra aos cientistas que algumas das respostas mais importantes sobre o futuro da medicina podem estar escondidas em organismos aparentemente simples.