Ciência

Criatura de 47 metros vive nas profundezas dos oceanos desde a era de Napoleão

Descoberta feita na Austrália pode ajudar a localizar novos seres vivos e entender o processo de longevidade em ambientes de baixa energia

Sifonóforo gigante: criatura marinha foi descoberta na costa da Austrália (Schmidt Ocean Institute/Divulgação)

Sifonóforo gigante: criatura marinha foi descoberta na costa da Austrália (Schmidt Ocean Institute/Divulgação)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 19 de abril de 2026 às 14h06.

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Uma estrutura marinha com cerca de 47 metros de extensão foi registrada em águas profundas, reacendendo o interesse científico por organismos de grande porte que habitam regiões abissais.

O registro da sifonóforo gigante reforça a existência de formas de vida extensas e adaptadas a condições extremas no oceano profundo. O organismo, pertencente ao gênero Apolemia, apresenta crescimento contínuo e levanta hipóteses sobre longevidade em ambientes de baixa energia.

A sifonóforo gigante não é um animal único, mas um organismo colonial formado por milhares de clones interdependentes. Esses componentes, chamados de zooides, atuam de forma coordenada, exercendo funções específicas como alimentação e reprodução, o que permite a manutenção de uma estrutura integrada.

O registro foi realizado por pesquisadores do Schmidt Ocean Institute na costa da Austrália. A estrutura em formato espiral foi observada durante missões de exploração que utilizam equipamentos submersíveis para análise de regiões de difícil acesso.

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O funcionamento biológico do sifonóforo envolve divisão de tarefas entre os zooides, todos geneticamente idênticos. Cada unidade executa uma função específica dentro do conjunto, o que viabiliza eficiência energética e crescimento prolongado. A ausência de um sistema nervoso central não impede a coordenação das atividades, que ocorre por meio de uma rede integrada.

A estrutura do organismo inclui células urticantes distribuídas ao longo do corpo, utilizadas para capturar presas como pequenos peixes e crustáceos. O formato alongado amplia a área de contato com o ambiente, favorecendo a alimentação em regiões com baixa disponibilidade de nutrientes.

O ambiente abissal, caracterizado por baixas temperaturas e alta pressão, reduz o metabolismo desses organismos. Esse fator contribui para a estabilidade e a manutenção da estrutura ao longo do tempo, com menor gasto energético.

Exploração submarina e monitoramento científico

A descoberta foi documentada com apoio de tecnologia de operação remota, conhecida como ROVs, veículos submersíveis controlados à distância. O mapeamento indicou que o organismo estava disposto em formato circular, estratégia que amplia a eficiência na captura de presas.

O registro também foi repercutido pelo canal CGTN, que destacou o uso de equipamentos de alta resolução para documentar a espécie sem contato físico.

A observação da sifonóforo gigante amplia o conhecimento sobre ecossistemas profundos e indica a presença de estruturas biológicas complexas em áreas pouco exploradas. Esses ambientes permanecem como foco de estudos voltados à compreensão da biodiversidade marinha e dos mecanismos de adaptação em condições extremas.

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