Ouvir o canto dos pássaros pode ser mais benéfico à saúde humana do que você imagina, diz estudo

Imagine-se percorrendo colinas que se estendem por vastas distâncias, com o calor do sol e o canto dos pássaros ao seu redor. Esse cenário calmo e tranquilo está se tornando cada vez mais raro no mundo atual. Mas, a proximidade com a natureza, incluíndo o canto dos pássaros, pode trazer benefícios inimagináveis à saúde dos seres humanos.

Um estudo divulgado por pesquisadores da Universidade de East Anglia, na Inglaterra, e posteriormente publicado pelo site The Conversation, destacou que o distanciamento dos seres humanos da natureza tem relação com a piora da saúde pública e do bem-estar.

O cientistas investigaram como o canto das aves interage com as pessoas, focando especialmente nos vinhedos da Inglaterra, uma das indústrias agrícolas de crescimento mais rápido no Reino Unido, e que também é um destino turístico popular com passeios e degustações de vinhos.

Ao analisar as comunidades de pássaros em 21 vinhedos, por meio de índices acústicos para medir volume de suas paisagens sonoras, os pesquisadors descobriram que vinhedos com maior diversidade de espécies de aves produziam paisagens sonoras mais ricas e intensas.

Segundo o artigo, esse fenômeno não é surpreendente. Os vinhedos que abrigam espécies como tordos, melros e andorinhas são, naturalmente, mais sonoros e variados do que aqueles com apenas algumas espécies como pombos e corvos.

Mas, por que o silenciamento dos ambientes naturais importa? A resposta é clara. Estudos mostram que estar em contato com a natureza traz benefícios para a saúde, incluindo a redução do risco de doenças cardíacas, diabetes e estresse. Embora seja óbvio que a natureza favorece nossa saúde, os efeitos dos sons naturais ainda são pouco compreendidos.

Como parte da pesquisa, os cientistas observaram a experiência de 186 pessoas em passeios por três vinhedos com paisagens sonoras distintas. Além disso, foi aprimorado o som de alguns vinhedos com alto-falantes ocultos, reproduzindo os cantos de cinco novas espécies de aves para testar como a diversidade de sons influenciaria o envolvimento das pessoas com a natureza.

Qual foi o resultado?

Em depoimento para o artigo, Paul Harrison, gerente do vinhedo Saffron Grange, declarou: "O que surpreendeu foi o impacto profundo que o canto dos pássaros teve nas pessoas."

Os visitantes que vivenciaram sons mais altos e complexos – sejam em vinhedos naturalmente mais ricos ou aqueles que aprimoramos – relataram uma maior apreciação dos sons. Eles também se sentiram mais conectados à natureza e mais satisfeitos com a experiência. As paisagens sonoras mais diversas provocaram sentimentos de liberdade, afastando-os das preocupações cotidianas e promovendo uma sensação de prazer e imersão.

"Todos nos beneficiamos dessas paisagens sonoras e, quando isso se torna algo corriqueiro, não reconhecemos completamente o efeito positivo no nosso bem-estar em comparação com outros ambientes de trabalho", disse Harrison.

A pesquisa mostrou como o canto dos pássaros influencia diretamente nosso bem-estar, evidenciando que proteger as aves pode não apenas melhorar nossa experiência em ambientes naturais, mas também gerar emoções positivas.

Por outro lado, o afastamento da natureza é encarado com naturalidade pelas novas gerações. Um fenômeno conhecido como "síndrome da linha de base em mudança".

"Esse estudo mostra quão fundamental a natureza é para nós e esperamos que isso leve a mais investimentos e à preservação das nossas paisagens sonoras naturais", conclui Harrison.