Para trazer mamute extinto de volta, startup recebe US$ 200 milhões em investmento

A startup Biosciences Colossal, conhecida por buscar a volta espécies já extintas como o mamute lanoso, levoutou US$ 200 milhões (R$ 1,2 bilhões) em rodada de financiamento. A Biosciences Colossal pretende utilizar os recursos para continuar a investir em sua engenharia genética. A startup prometeu que os primeiros filhotes de mamute retornarão ao mundo em 2028, apesar dos mamutes terem desaparecidos há 10 mil anos.

Com a rodada de investimentos a empresa passa a valer US$ 10,2 bilhões (R$ 62 bilhões). Desde o seu lançamento, em setembro de 2021, a Biosciences Colossal já levantou US$ 435 milhões (R$ 2,6 bilhões) em financiamento. Quem liderou a rodada foi a TWG Global.

"A base de investidores tem ficado bastante impressionada com a velocidade com que estamos criando novas tecnologias", afirmou o CEO e fundador da Biosciences Colossal, Ben Lamm ao site de notícias TechCrunch.

A companhia afirma ter feito progresso significativo em seus três projetos principais: a desextinção do mamute, do tigre da Tasmânia e do pássaro dodô. Colossal declarou ainda que está dentro do prazo ou até mesmo adiantado para cumprir com a desextinção desses animais.

Interesse dos investidores

Apesar do objetivo final ser que essas espécies voltem a viver, a startup tem atraído interesse dos investidores pelo potencial das tecnologias. A Colossal pretende criar três empresas nos próximos dois anos, uma delas dedicada à aplicações no tratamento de fertilidade.

Governos interessados em preservas suas espécies de animais também podem ser uma fonte de receita da startup. A Colossal oferece sua tecnologia de conservação sem custo e afirma que governos tem buscado a startup preocupados com a conservação ou buscando o retorno de animais que têm significado religioso e espiritual para sua população.

A Forbes reportou que Mark Walter, fundador da TWG, afirmou que a equipe da Colossal fez grandes avanços em curto período de tempo. "A Colossal é a empresa líder que atua na interseção de inteligência artificial, biologia computacional e engenharia genética, tanto para desextinção quanto para preservação de espécies".

Investidores privados da startup incluem o casal Peter Jackson e Fran Walsh, que recebeu Oscar pelo trabalho em Senhor dos Anéis; o ex- executivo da Amazon, Jeff Wike; e o pioneiro de vídeo games Richard Garriott.