Para que serve a creatina? Estudo revela benefícios além do músculo

Creatina: suplemento pode ir além dos músculos e trazer benefícios para o cérebro e a saúde (Freepik/Freepik)
Redatora
Publicado em 4 de maio de 2026 às 11h36.
A creatina, conhecida principalmente pelo uso no ganho de massa muscular, pode ter efeitos muito mais amplos no organismo. Uma análise recente baseada em estudos científicos indica que o composto atua como uma importante fonte de energia celular, com potencial impacto não apenas no desempenho físico, mas também na função cerebral e na saúde geral.
A análise foi conduzida pelo pesquisador da área farmacêutica, Mehdi Boroujerdi, e publicada no livro "Manual de Creatina e Cinética In Vivo da Creatinina", que reúne evidências sobre o funcionamento do composto e seu potencial em diferentes áreas da saúde.
A creatina é produzida naturalmente pelo corpo a partir de aminoácidos e armazenada principalmente nos músculos. Cerca de 95% da substância está concentrada no tecido muscular, enquanto o restante se distribui em órgãos como cérebro e coração.
Dentro das células, ela se transforma em fosfocreatina, que ajuda a regenerar o ATP — principal fonte de energia do organismo. Esse processo é essencial para atividades de alta intensidade e para o funcionamento de tecidos com grande demanda energética.
Com isso, os estudos apontam que a suplementação com creatina pode aumentar os níveis de energia disponíveis durante exercícios de curta duração e alta intensidade.
Entre os principais benefícios observados estão:
Além do impacto no desempenho físico, a creatina também tem sido estudada por seus efeitos no cérebro. Pesquisas indicam que o composto pode contribuir para:
Esses efeitos tendem a ser mais evidentes em pessoas com níveis mais baixos de creatina, como idosos e indivíduos com dietas restritivas, como os vegetarianos e veganos.
O estudo também traz uma investigação do papel da creatina em diferentes condições de saúde. Há indícios de que o composto pode ter efeitos positivos em casos como:
Apesar dos resultados promissores, os cientistas ressaltam que ainda são necessários mais estudos para confirmar esses benefícios em larga escala.
A estratégia mais comum de suplementação inclui uma fase inicial de saturação, com cerca de 20 gramas por dia durante cinco a sete dias, seguida por uma dose de manutenção entre 3 e 5 gramas diárias. No entanto, também é possível alcançar resultados com doses menores ao longo do tempo, sem necessidade da fase inicial.
A absorção da creatina pode ser influenciada por fatores como alimentação e metabolismo individual. Em alguns casos, o consumo junto com carboidratos pode aumentar a eficácia.
A creatina é um dos suplementos mais estudados e, em geral, considerada segura para pessoas saudáveis quando utilizada nas doses recomendadas. As evidências disponíveis não apontam para danos renais em indivíduos sem condições pré-existentes. Ainda assim, quem possui doenças no rins deve buscar orientação médica antes de iniciar o uso.
Especialistas ressaltam que a substância não é uma solução milagrosa e não substitui uma alimentação equilibrada nem a prática regular de exercícios físicos. Além disso, apesar de ser frequentemente associada ao ganho de massa, a creatina não é um esteroide, atuando apenas como fonte de energia para as células.
O organismo também possui um limite de armazenamento, o que significa que quantidades acima do necessário não trazem benefícios adicionais e são eliminadas.
Ao mesmo tempo, a ciência aponta que seu papel pode ir além do desempenho esportivo. Pesquisadores investigam o potencial da creatina como agente terapêutico, especialmente em áreas ligadas ao envelhecimento e à saúde mental, embora ainda sejam necessários novos estudos para confirmar essas aplicações.