Para que serve a creatina? Estudo revela benefícios além do músculo

A creatina, conhecida principalmente pelo uso no ganho de massa muscular, pode ter efeitos muito mais amplos no organismo. Uma análise recente baseada em estudos científicos indica que o composto atua como uma importante fonte de energia celular, com potencial impacto não apenas no desempenho físico, mas também na função cerebral e na saúde geral.

A análise foi conduzida pelo pesquisador da área farmacêutica, Mehdi Boroujerdi, e publicada no livro "Manual de Creatina e Cinética In Vivo da Creatinina", que reúne evidências sobre o funcionamento do composto e seu potencial em diferentes áreas da saúde.

Como a creatina funciona no organismo

A creatina é produzida naturalmente pelo corpo a partir de aminoácidos e armazenada principalmente nos músculos. Cerca de 95% da substância está concentrada no tecido muscular, enquanto o restante se distribui em órgãos como cérebro e coração.

Dentro das células, ela se transforma em fosfocreatina, que ajuda a regenerar o ATP — principal fonte de energia do organismo. Esse processo é essencial para atividades de alta intensidade e para o funcionamento de tecidos com grande demanda energética.

Com isso, os estudos apontam que a suplementação com creatina pode aumentar os níveis de energia disponíveis durante exercícios de curta duração e alta intensidade.

Entre os principais benefícios observados estão:

aumento de força e potência muscular,

melhora no desempenho em sprints e treinos intensos,

maior capacidade de recuperação.

Benefícios da creatina

Além do impacto no desempenho físico, a creatina também tem sido estudada por seus efeitos no cérebro. Pesquisas indicam que o composto pode contribuir para:

melhora da memória,

aumento da velocidade de processamento mental,

suporte ao humor.

Esses efeitos tendem a ser mais evidentes em pessoas com níveis mais baixos de creatina, como idosos e indivíduos com dietas restritivas, como os vegetarianos e veganos.

O estudo também traz uma investigação do papel da creatina em diferentes condições de saúde. Há indícios de que o composto pode ter efeitos positivos em casos como:

depressão,

doença de Parkinson,

perda muscular relacionada ao envelhecimento,

redução da densidade óssea.

Apesar dos resultados promissores, os cientistas ressaltam que ainda são necessários mais estudos para confirmar esses benefícios em larga escala.

Como tomar creatina e qual a dose ideal?

A estratégia mais comum de suplementação inclui uma fase inicial de saturação, com cerca de 20 gramas por dia durante cinco a sete dias, seguida por uma dose de manutenção entre 3 e 5 gramas diárias. No entanto, também é possível alcançar resultados com doses menores ao longo do tempo, sem necessidade da fase inicial.

A absorção da creatina pode ser influenciada por fatores como alimentação e metabolismo individual. Em alguns casos, o consumo junto com carboidratos pode aumentar a eficácia.

Creatina é segura? O que dizem os estudos

A creatina é um dos suplementos mais estudados e, em geral, considerada segura para pessoas saudáveis quando utilizada nas doses recomendadas. As evidências disponíveis não apontam para danos renais em indivíduos sem condições pré-existentes. Ainda assim, quem possui doenças no rins deve buscar orientação médica antes de iniciar o uso.

Especialistas ressaltam que a substância não é uma solução milagrosa e não substitui uma alimentação equilibrada nem a prática regular de exercícios físicos. Além disso, apesar de ser frequentemente associada ao ganho de massa, a creatina não é um esteroide, atuando apenas como fonte de energia para as células.

O organismo também possui um limite de armazenamento, o que significa que quantidades acima do necessário não trazem benefícios adicionais e são eliminadas.

Ao mesmo tempo, a ciência aponta que seu papel pode ir além do desempenho esportivo. Pesquisadores investigam o potencial da creatina como agente terapêutico, especialmente em áreas ligadas ao envelhecimento e à saúde mental, embora ainda sejam necessários novos estudos para confirmar essas aplicações.