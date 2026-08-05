O que estava escondido no Santo Sudário? Cientistas revelam vestígios de DNA

Uma análise genética do Santo Sudário revelou uma grande diversidade de vestígios biológicos preservados em suas fibras após séculos de manuseio e exposição ao ambiente. O estudo utilizou, pela primeira vez, uma técnica de sequenciamento genético de nova geração em amostras oficiais do tecido, mostrando como ferramentas modernas da ciência forense podem ajudar a reconstruir parte da história biológica do artefato.

Os resultados foram publicados em julho na revista Scientific Reports. A análise, liderada por pesquisadores da Universidade de Lancashire, no Reino Unido, não teve como objetivo determinar a idade do Sudário tampouco confirmar se ele realmente envolveu o corpo de Jesus Cristo. A proposta foi avaliar como técnicas modernas de sequenciamento genético podem ajudar a reconstruir a história biológica de objetos históricos.

O que o DNA encontrado no Santo Sudário revelou?

Para investigar o tecido, os cientistas utilizaram uma técnica de sequenciamento metagenômico de nova geração em amostras oficiais coletadas em 1978. O método permitiu analisar todo o material genético presente nas fibras sem a etapa de amplificação por PCR, reduzindo possíveis distorções nos resultados.

A análise revelou diferentes linhagens de DNA mitocondrial humano, além de um microbioma formado por bactérias, fungos e arqueias halófilas, microrganismos adaptados a ambientes com elevada concentração de sal.

Também foram identificados vestígios de DNA de plantas cultivadas, como trigo, cenoura, milho, banana e amendoim, além de animais domésticos, entre eles bovinos, suínos, galinhas, cães e gatos. A equipe ainda encontrou material genético de coral-vermelho do Mediterrâneo.

Segundo os autores, essas evidências indicam que o Santo Sudário esteve exposto a diferentes pessoas, locais e condições ambientais durante sua longa trajetória.

Nova técnica permitiu uma análise mais ampla

Os pesquisadores destacam que esta é a primeira vez que amostras oficiais do Santo Sudário são examinadas com uma técnica de sequenciamento metagenômico livre de PCR.

Diferentemente dos métodos tradicionais, a tecnologia analisa simultaneamente todo o DNA presente na amostra, sem a necessidade de copiar previamente o material genético. Isso permite obter um retrato mais amplo da diversidade biológica preservada no tecido.

Para os autores, a abordagem oferece uma nova ferramenta para estudos forenses e históricos envolvendo objetos antigos que passaram por séculos de exposição e manuseio.