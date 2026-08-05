Ciência

O que estava escondido no Santo Sudário? Cientistas revelam vestígios de DNA

Sequenciamento genético identificou material biológico humano, de plantas, animais e microrganismos acumulado no tecido ao longo de séculos

Santo Sudário: estudo identificou vestígios de DNA humano, plantas, animais e microrganismos preservados nas fibras do tecido (Wikimedia Commons)

Santo Sudário: estudo identificou vestígios de DNA humano, plantas, animais e microrganismos preservados nas fibras do tecido (Wikimedia Commons)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 5 de agosto de 2026 às 20h52.

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Uma análise genética do Santo Sudário revelou uma grande diversidade de vestígios biológicos preservados em suas fibras após séculos de manuseio e exposição ao ambiente. O estudo utilizou, pela primeira vez, uma técnica de sequenciamento genético de nova geração em amostras oficiais do tecido, mostrando como ferramentas modernas da ciência forense podem ajudar a reconstruir parte da história biológica do artefato.

Os resultados foram publicados em julho na revista Scientific Reports. A análise, liderada por pesquisadores da Universidade de Lancashire, no Reino Unido, não teve como objetivo determinar a idade do Sudário tampouco confirmar se ele realmente envolveu o corpo de Jesus Cristo. A proposta foi avaliar como técnicas modernas de sequenciamento genético podem ajudar a reconstruir a história biológica de objetos históricos.

O que o DNA encontrado no Santo Sudário revelou?

Para investigar o tecido, os cientistas utilizaram uma técnica de sequenciamento metagenômico de nova geração em amostras oficiais coletadas em 1978. O método permitiu analisar todo o material genético presente nas fibras sem a etapa de amplificação por PCR, reduzindo possíveis distorções nos resultados.

A análise revelou diferentes linhagens de DNA mitocondrial humano, além de um microbioma formado por bactérias, fungos e arqueias halófilas, microrganismos adaptados a ambientes com elevada concentração de sal.

Também foram identificados vestígios de DNA de plantas cultivadas, como trigo, cenoura, milho, banana e amendoim, além de animais domésticos, entre eles bovinos, suínos, galinhas, cães e gatos. A equipe ainda encontrou material genético de coral-vermelho do Mediterrâneo.

Segundo os autores, essas evidências indicam que o Santo Sudário esteve exposto a diferentes pessoas, locais e condições ambientais durante sua longa trajetória.

Nova técnica permitiu uma análise mais ampla

Os pesquisadores destacam que esta é a primeira vez que amostras oficiais do Santo Sudário são examinadas com uma técnica de sequenciamento metagenômico livre de PCR.

Diferentemente dos métodos tradicionais, a tecnologia analisa simultaneamente todo o DNA presente na amostra, sem a necessidade de copiar previamente o material genético. Isso permite obter um retrato mais amplo da diversidade biológica preservada no tecido.

Para os autores, a abordagem oferece uma nova ferramenta para estudos forenses e históricos envolvendo objetos antigos que passaram por séculos de exposição e manuseio.

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