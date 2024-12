Orcas voltam a adotar prática 'estranha' após 40 anos e fenômeno preocupa biólogos

Em 1987, um comportamento curioso foi registrado entre um grupo de orcas na costa noroeste da América do Norte: elas passaram a carregar salmões mortos sobre suas cabeças por semanas, como se usassem “chapéus”. Mas, recentemente, um grupo de biólogos avistou uma orca macho, conhecida como J27, ou “Blackberry”, adotando o mesmo comportamento, gerando especulações sobre um possível retorno dessa prática. O animal foi localizado pelos pesquisadores em Puget Sound, em Washington.

Apesar do entusiasmo gerado pela imagem de J27 com o peixe sobre sua cabeça, especialistas, como Stephanie Raymond, gerente de programa da Orca Network, afirmam que não houve mais registros recentes desse comportamento. Ela explica que se a prática de chapéus de salmão estivesse realmente retornando, seria amplamente documentado.

A foto de J27, capturada pelo fotógrafo Jim Pasola em 25 de outubro, mostra a orca com um salmão sobre sua cabeça enquanto nadava na superfície de Puget Sound. Esse comportamento foi observado em outras orcas em 29 de outubro, quando cientistas a avistaram brevemente durante uma pesquisa. Deborah Giles, diretora científica da Wild Orca, também relatou ver outra orca com salmão sobre a cabeça, mas não conseguiu identificar se era J27.

Quando essa prática foi notada?

Esse comportamento remonta a 1987, quando uma fêmea iniciou a prática de carregar um peixe na cabeça. Em seguida, outras orcas passaram a adotar a mesma atitude, o que foi amplamente observado durante cerca de cinco a seis semanas. Pesquisadores relataram que o comportamento desapareceu logo depois, sendo registrado apenas esporadicamente nos anos seguintes.

O que poderia explicar o uso de salmões como "chapéus"? De acordo com os especialistas, isso poderia ser apenas uma forma de diversão, como um comportamento lúdico durante a abundância de alimentos, ou até uma prática social. As orcas residentes do sul, que caçam cooperativamente e compartilham alimentos, poderiam estar utilizando o peixe para reforçar vínculos sociais dentro do grupo, transformando o ato de carregar o peixe na cabeça em uma experiência compartilhada.

Embora não se saiba ao certo o significado desse comportamento, ele parece estar relacionado a celebrações sazonais ou ao fortalecimento das conexões sociais entre as orcas, o que pode explicar o motivo pelo qual se espalhou entre os grupos de orcas residentes do sul em 1987.