Volta as aulas: como saber o peso ideal da mochila escolar?

O começo do ano letivo é marcado pela compra dos materiais escolares e um dos principais itens da lista é a mochila. No entanto, a bolsa pode se tornar um problema para a saúde caso sua carga ultrapasse em 10% o peso da criança.

A recomendação é da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT).

Segundo o ortopedista titular da SBOT, Francisco Carlos Salles Nogueira, a sobrecarga pode causar uma série de problemas.

Entre eles:

Dores nas costas, ombros, quadril e joelhos;

Má postura;

Desvios na coluna, como escoliose;

Hipercifose (quando o aumento da curvatura natural da coluna deixa a pessoa corcunda).

Como escolher a mochila certa?

Uma vez que o ideal é que o aluno carregue 10% de seu peso na mochila, é importante que a bolsa seja leve e comporte os itens necessários sem forçar a coluna.

O ideal, segundo Nogueira, é um material leve e resistente. Compartimentos também podem ajudar na distribuição do peso.

O aluno deve colocar os itens mais pesados na divisória próxima às costas e os mais leves nos bolsos mais distantes.

Qual a melhor forma de utilizar a mochila?

Outro detalhe importante é a forma de usar a mochila.

O conforto está no peso, na forma de usar e até mesmo no modelo das alças. Nogueira explica que elas devem ser largas e acolchoadas.

A mochila ideal deve ir do ombro da criança até a altura da cintura. Ela deve ficar uns 5 centímetros abaixo da linha da cintura. Não pode ser muito grande para a criança. Além disso, a mochila deve ser ergonômica, respeitando as curvaturas naturais da região dorsal e da lombar.

Os alunos também devem utilizar a bolsa com as duas alças e não a deixar pendurada em apenas um dos ombros.

Mochilas de rodinha podem ser uma alternativa?

Embora seja uma alternativa para alunos que precisam carregar muitos materiais e não possuem armários na escola, o modelo também exige certos cuidados.

Se a escolha for pela bolsa de carrinho, opte por uma versão com o puxador ajustável. Assim, se a criança crescer ao longo do ano, não precisará forçar a coluna com uma mochila inadequada para seu tamanho.

Nogueira comenta que a forma de levar a bolsa pode machucar a coluna, por isso a altura do puxador é importante.

Escolha do material escolar também influencia

Carregar apenas o essencial para cada dia também pode ajudar a reduzir os impactos na coluna dos alunos.

O ideal é que eles tenham cadernos separados para cada matéria, assim é possível levar apenas os que serão usados nas aulas e deixar o restante em casa.

“Esses cuidados são importantes a curto e a longo prazo e podem evitar que a criança desenvolva, mais para frente, um problema irreversível na coluna”, finaliza Nogueira.