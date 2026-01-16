Ciência

Volta as aulas: como saber o peso ideal da mochila escolar?

Escolha dos materiais escolares e cálculo do peso da bolsa pode influenciar no bem-estar das crianças ao longo do ano letivo

Pais e responsáveis também precisam ficar atentos às mochilas de rodinha para evitar problemas no desenvolvimento das crianças (Foto/Thinkstock)

Pais e responsáveis também precisam ficar atentos às mochilas de rodinha para evitar problemas no desenvolvimento das crianças (Foto/Thinkstock)

Gabriela Pessanha

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 15h27.

O começo do ano letivo é marcado pela compra dos materiais escolares e um dos principais itens da lista é a mochila. No entanto, a bolsa pode se tornar um problema para a saúde caso sua carga ultrapasse em 10% o peso da criança. 

A recomendação é da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT).

Segundo o ortopedista titular da SBOT, Francisco Carlos Salles Nogueira, a sobrecarga pode causar uma série de problemas. 

Entre eles:
  • Dores nas costas, ombros, quadril e joelhos;
  • Má postura;
  • Desvios na coluna, como escoliose; 
  • Hipercifose (quando o aumento da curvatura natural da coluna deixa a pessoa corcunda).

Como escolher a mochila certa?

Uma vez que o ideal é que o aluno carregue 10% de seu peso na mochila, é importante que a bolsa seja leve e comporte os itens necessários sem forçar a coluna.

O ideal, segundo Nogueira, é um material leve e resistente. Compartimentos também podem ajudar na distribuição do peso. 

O aluno deve colocar os itens mais pesados na divisória próxima às costas e os mais leves nos bolsos mais distantes. 

Qual a melhor forma de utilizar a mochila?

Outro detalhe importante é a forma de usar a mochila. 

O conforto está no peso, na forma de usar e até mesmo no modelo das alças. Nogueira explica que elas devem ser largas e acolchoadas. 

A mochila ideal deve ir do ombro da criança até a altura da cintura. Ela deve ficar uns 5 centímetros abaixo da linha da cintura. Não pode ser muito grande para a criança. Além disso, a mochila deve ser ergonômica, respeitando as curvaturas naturais da região dorsal e da lombar.

Os alunos também devem utilizar a bolsa com as duas alças e não a deixar pendurada em apenas um dos ombros.

CURIOSIDADE: Saiba como essa mochila conta a história do Japão

Mochilas de rodinha podem ser uma alternativa?

Embora seja uma alternativa para alunos que precisam carregar muitos materiais e não possuem armários na escola, o modelo também exige certos cuidados. 

Se a escolha for pela bolsa de carrinho, opte por uma versão com o puxador ajustável. Assim, se a criança crescer ao longo do ano, não precisará forçar a coluna com uma mochila inadequada para seu tamanho.

Nogueira comenta que a forma de levar a bolsa pode machucar a coluna, por isso a altura do puxador é importante. 

Escolha do material escolar também influencia 

Carregar apenas o essencial para cada dia também pode ajudar a reduzir os impactos na coluna dos alunos. 

O ideal é que eles tenham cadernos separados para cada matéria, assim é possível levar apenas os que serão usados nas aulas e deixar o restante em casa. 

“Esses cuidados são importantes a curto e a longo prazo e podem evitar que a criança desenvolva, mais para frente, um problema irreversível na coluna”, finaliza Nogueira.

Acompanhe tudo sobre:EscolasBem-estar

Mais de Ciência

DNA de rinoceronte da Era do Gelo é identificado em estômago de lobo

Como uma ilha ‘misteriosa’ do Brasil estava sendo destruída por cabras

Vídeo mostra momento do pouso de emergência da Crew-11 no Pacífico

Anvisa aprova injeção que previne HIV; entenda como funciona

Mais na Exame

Tecnologia

TikTok lança tecnologia para reforçar verificação de idade de crianças

Mercados

CVC troca de comando e ação despenca mais de 20% na bolsa

Carreira

Essa é a mudança número 1 que líderes precisam fazer para atingir uma alta performance em 2026

Economia

'Foram 25 anos de sofrimento e tentativas', diz Lula sobre acordo UE-Mercosul