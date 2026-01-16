Volta as aulas: como saber o peso ideal da mochila escolar?

Pais e responsáveis também precisam ficar atentos às mochilas de rodinha para evitar problemas no desenvolvimento das crianças (Foto/Thinkstock)
Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 15h27.
O começo do ano letivo é marcado pela compra dos materiais escolares e um dos principais itens da lista é a mochila. No entanto, a bolsa pode se tornar um problema para a saúde caso sua carga ultrapasse em 10% o peso da criança.
A recomendação é da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT).
Segundo o ortopedista titular da SBOT, Francisco Carlos Salles Nogueira, a sobrecarga pode causar uma série de problemas.Entre eles:
Uma vez que o ideal é que o aluno carregue 10% de seu peso na mochila, é importante que a bolsa seja leve e comporte os itens necessários sem forçar a coluna.
O ideal, segundo Nogueira, é um material leve e resistente. Compartimentos também podem ajudar na distribuição do peso.
O aluno deve colocar os itens mais pesados na divisória próxima às costas e os mais leves nos bolsos mais distantes.
Outro detalhe importante é a forma de usar a mochila.
O conforto está no peso, na forma de usar e até mesmo no modelo das alças. Nogueira explica que elas devem ser largas e acolchoadas.
A mochila ideal deve ir do ombro da criança até a altura da cintura. Ela deve ficar uns 5 centímetros abaixo da linha da cintura. Não pode ser muito grande para a criança. Além disso, a mochila deve ser ergonômica, respeitando as curvaturas naturais da região dorsal e da lombar.
Os alunos também devem utilizar a bolsa com as duas alças e não a deixar pendurada em apenas um dos ombros.
Embora seja uma alternativa para alunos que precisam carregar muitos materiais e não possuem armários na escola, o modelo também exige certos cuidados.
Se a escolha for pela bolsa de carrinho, opte por uma versão com o puxador ajustável. Assim, se a criança crescer ao longo do ano, não precisará forçar a coluna com uma mochila inadequada para seu tamanho.
Nogueira comenta que a forma de levar a bolsa pode machucar a coluna, por isso a altura do puxador é importante.
Carregar apenas o essencial para cada dia também pode ajudar a reduzir os impactos na coluna dos alunos.
O ideal é que eles tenham cadernos separados para cada matéria, assim é possível levar apenas os que serão usados nas aulas e deixar o restante em casa.
“Esses cuidados são importantes a curto e a longo prazo e podem evitar que a criança desenvolva, mais para frente, um problema irreversível na coluna”, finaliza Nogueira.