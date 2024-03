Orca devora sozinha um tubarão branco e intriga cientistas; veja vídeo

Um vídeo publicado há 11 dias intrigou cientistas do mundo todo. Uma orca, também chamada de baleia assassina, devorou um tubarão branco em apenas 2 minutos. A imagem foi capturada por um grupo de cientistas ao largo da costa de Mosselbaai, na África do Sul.

Esta é a primeira orca da história que foi observada caçando individualmente um tubarão branco. A espécie é conhecida por trabalhar em grupo e em bando, atacam leões-marinhos e focas.

Segundo a revista científica African Journal of Marine Science, isso representa a destreza excepcional das orcas e sua capacidade como predadores de topo. A bióloga marinha Alison Towner, especialista em tubarões brancos da Universidade de Bangor (País de Gales), identificou que desde 2017 orcas caçam tubarões na região.

Towner e sua equipe publicaram suas descobertas na African Journal em 2022 e continuaram documentando o comportamento. “O momento em que Starboard caçou rapidamente minha espécie favorita de tubarão foi devastador e poderoso”, detalha Towner. Nessas interações, pelo menos dois outros tubarões foram mortos por ataques de baleias assassinas.

Veja o momento:

Apesar do caráter surpreendente da descoberta, o fato também preocupou os especialistas. O evento levanta questões críticas sobre o impacto e as repercussões ecológicas que a predação por orcas pode causar nas populações de tubarões na região. “O declínio dos tubarões nos oceanos acarreta impactos em cascata nos ecossistemas marinhos devido ao desequilíbrio dos predadores”, detalha o autor. Portanto, consideram essencial compreender a dinâmica ecológica para os esforços de conservação marinha.

Especialistas mostram a necessidade de continuar investigando as causas, mas apontam as pressões humanas como uma possível causa do deslocamento das orcas. Principalmente para atividades como caça e pesca. “Os tubarões brancos são deslocados e os padrões de sobrevivência e realocação representam riscos potenciais, como a sobreposição com a pesca ou encontros humanos em áreas costeiras remotas mais a leste”, detalha Towner.

Esta espécie atua como um importante fluxo biológico de nutrientes entre ecossistemas, portanto, o abandono de uma área ou o menor sucesso na busca por alimento pode ter consequências no longo prazo na ciclagem de nutrientes.