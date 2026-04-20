Ciência

Onda de calor extremo atinge duas regiões do Brasil nos próximos dias

O aviso do Inmet vale até o próximo sábado

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 20 de abril de 2026 às 14h50.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta vermelho — nível que indica grande perigo — para uma onda de calor que pode atingir regiões do país por até sete dias consecutivos.

O aviso foi divulgado no domingo e é válido até o próximo sábado, 25. Segundo o instituto, a condição representa risco à saúde da população nas regiões Sul e Centro-Oeste, com previsão de temperaturas até 5 °C acima da média para o período.

Áreas sob alerta vermelho para onda de calor:

  • Paraná
    • Centro Ocidental
    • Noroeste
    • Sudoeste
    • Oeste
    • Sudeste
    • Centro-Sul
    • Norte Central
  • Rio Grande do Sul
    • Noroeste
  • Santa Catarina
    • Oeste
  • Mato Grosso do Sul
    • Sudoeste
    • Pantanais
    • Leste
    • Centro Norte

Calor extremo pode se estender até o fim do outono

De acordo com informações do Meteored, o calor acima do padrão deve continuar atuando em partes do Brasil até o fim do outono. Entre os dias 27 de abril e 4 de maio, a onda de calor tende a se expandir e ganhar força. Após esse período, a previsão é de perda gradual de intensidade, embora o fenômeno ainda possa persistir até 25 de maio.

Inverno com temperaturas acima da média

As previsões do Inmet indicam que, em 2026, as temperaturas podem permanecer mais elevadas do que o normal também durante o inverno. A estação, que começa em 21 de junho e vai até 22 de setembro, deve registrar frio menos intenso em comparação aos anos anteriores.

Acompanhe tudo sobre:Meteorologiaonda de calor

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