Onda de calor extremo atinge duas regiões do Brasil nos próximos dias

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta vermelho — nível que indica grande perigo — para uma onda de calor que pode atingir regiões do país por até sete dias consecutivos.

O aviso foi divulgado no domingo e é válido até o próximo sábado, 25. Segundo o instituto, a condição representa risco à saúde da população nas regiões Sul e Centro-Oeste, com previsão de temperaturas até 5 °C acima da média para o período.

Áreas sob alerta vermelho para onda de calor:

Paraná Centro Ocidental Noroeste Sudoeste Oeste Sudeste Centro-Sul Norte Central

Rio Grande do Sul Noroeste

Santa Catarina Oeste

Mato Grosso do Sul Sudoeste Pantanais Leste Centro Norte



Calor extremo pode se estender até o fim do outono

De acordo com informações do Meteored, o calor acima do padrão deve continuar atuando em partes do Brasil até o fim do outono. Entre os dias 27 de abril e 4 de maio, a onda de calor tende a se expandir e ganhar força. Após esse período, a previsão é de perda gradual de intensidade, embora o fenômeno ainda possa persistir até 25 de maio.

Inverno com temperaturas acima da média

As previsões do Inmet indicam que, em 2026, as temperaturas podem permanecer mais elevadas do que o normal também durante o inverno. A estação, que começa em 21 de junho e vai até 22 de setembro, deve registrar frio menos intenso em comparação aos anos anteriores.