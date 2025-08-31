Alerta de chuvas intensas no Sudeste e Norte: veja a previsão do tempo deste domingo

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) lançou três alertas amarelos, de perigo potencial, para o país. A previsão é de chuvas intensas no norte do Rio, no Espírito Santo e parte de Minas. No Norte também há alerta de chuvas intensas em quase todo o Amazonas, o oeste do Pará, além de Roraima e Amapá. Já no Centro-Oeste, o alerta é de tempo seco.

No Norte, o alerta do Inmet indica chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos intensos (40-60 km/h). Na frente fria do Sudeste, que não afeta as capitais do Rio, São Paulo e Minas, mas sim Vitória, a previsão é semelhante.

Já o alerta de seca atinge todo o Centro-Oeste, além do Tocantins e o interior de Maranhão, Piauí, Ceará e Paraíba. A previsão é de umidade relativa do ar variando entre 30% e 20%. Apesar do baixo risco de incêndios florestais e à saúde, o Inmet recomenda que as pessoas bebam bastante líquido e evitem desgaste físico e exposição ao sol nas horas mais secas.

Início de setembro com calor

Na maior parte do país, setembro vai começar com calor. Segundo o Climatempo, há até previsão de temperaturas em torno dos 40°C nos próximos dias, principalmente no Centro-Oeste, Pará, Tocantins e em locais do interior do Nordeste.

O Sudeste também deve ter calor nos próximos dias, com temperaturas entre 34°C e 37°C em áreas do oeste e norte de São Paulo e de Minas Gerais. Na cidade de São Paulo, os termômetros devem superar a marca dos 30°C a partir da quarta-feira.

No Sul, um ciclone começou a se formar na Argentina neste sábado (30) com chuva forte, vento e granizo. Haverá reflexos no Rio Grande do Sul, segundo o Metsul, mas menos intensos e sem previsão de eventos extremos.