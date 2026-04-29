O que aconteceria com o corpo humano se ele tivesse a velocidade do Flash

Nos quadrinhos da DC, Barry Allen, o Flash mais conhecido, pode atingir a velocidade da luz. Wally West, considerado o Flash mais rápido, chegou a velocidades calculadas pelos próprios roteiristas em 13 trilhões de vezes a velocidade da luz, ao evacuar 532 mil pessoas em meio microssegundo.

Para a física, esse número não existe. Para a biologia, qualquer velocidade acima de alguns múltiplos da gravidade já seria suficiente para matar um ser humano comum.

Antes de tudo: o que é força G?

A força G é uma força que causa aceleração e exerce pressão sobre o corpo. Ela pode ser sentida em diferentes direções em relação ao eixo vertical do corpo.

A força G positiva empurra o sangue em direção aos pés. Isso causa sensação de peso maior e faz o sangue se acumular nas extremidades inferiores.

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Com menos sangue no cérebro, a visão pode escurecer gradualmente. Primeiro há perda da visão em cores. Depois pode ocorrer o “black-out”, quando há perda completa da visão, mesmo com a consciência preservada.

O problema não é a velocidade

Fisicamente, não há nada de errado com uma pessoa se mover a uma velocidade constante muito alta. Isso porque o corpo humano não sente a velocidade, mas sim a aceleração.

Por isso, passageiros não sentem a velocidade constante de um avião a cerca de 900 km/h, mas sentem a aceleração durante a decolagem.

O problema do Flash começa exatamente nesse ponto: sair do zero e chegar à velocidade da luz.

Caso um corpo humano acelerasse de zero à velocidade da luz — 299.792.458 metros por segundo — em poucos segundos, como os filmes costumam mostrar, a força experimentada passaria de 6.000 g, segundo cálculos da Omni Calculator. Pilotos de caça militares usam trajes especiais para suportar entre 4 g e 9 g por períodos curtos.

Acima de 4 g a 6 g, o sangue começa a não conseguir chegar às extremidades do corpo, segundo o site Biology Insights.

O resultado seria perda de consciência. Se a força não cessasse, haveria morte por privação de oxigênio no cérebro.

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A 6.000 g, o processo seria instantâneo. O corpo humano seria esmagado pela própria aceleração.

Para sobreviver, a aceleração teria de ocorrer de forma muito mais gradual. A 2 g, seriam necessários mais de cinco meses para chegar à velocidade da luz em linha reta, sem resistência do ar, segundo o Hype Science. A 1 g, a aceleração da gravidade terrestre é mais confortável para o corpo humano, e o processo levaria mais de 11 meses.

O que o ar faria

Mesmo com o problema da aceleração resolvido, ainda haveria a atmosfera.

Na velocidade do som — 1.235 km/h, ou Mach 1 — aviões de combate já precisam de geometria especial de fuselagem para resistir à pressão e à resistência do ar.

A barreira do som produz uma onda de choque capaz de destruir estruturas. Na velocidade da luz, o cenário seria de outra escala.

O atrito com o ar em velocidades extremas gera calor e, por isso, cápsulas espaciais entram na atmosfera com escudos térmicos.

Um corpo humano em velocidades supersônicas, sem proteção, seria incinerado em milissegundos pela fricção. Antes disso, as moléculas de ar à frente do corredor não teriam tempo de se afastar. Na prática, seria como correr contra um muro que surge continuamente diante do corpo.

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Nos quadrinhos, o Flash resolve esse problema com a chamada aura da Força de Velocidade, um campo de energia que protege o corpo e redireciona o ar ao redor.

Do ponto de vista da física, a solução funciona como uma admissão narrativa: sem uma energia externa fictícia, o cenário é incompatível com a biologia.

E a relatividade?

Mesmo que aceleração e atmosfera fossem contornadas, restaria a relatividade.

A teoria da relatividade especial, proposta por Albert Einstein em 1905, estabelece que, à medida que um objeto com massa se aproxima da velocidade da luz, sua massa efetiva aumenta.

Isso exigiria energia infinita para que o objeto atingisse exatamente a velocidade da luz. Por esse motivo, qualquer coisa com massa, incluindo um ser humano, não poderia alcançar essa velocidade.

O Grande Colisor de Hádrons já acelerou partículas subatômicas a 99,9999% da velocidade da luz. Uma partícula subatômica tem massa na ordem de 10⁻²⁷ quilograma. Um ser humano médio pesa cerca de 70 quilos. A energia necessária para fazer o mesmo com uma pessoa não tem equivalente em escala conhecida.

Ainda assim, em um regime próximo à velocidade da luz, o tempo passaria mais devagar para o corredor do que para pessoas ao redor, o que faria com que indivíduos em velocidades normais pareceriam congelados. Do ponto de vista do corredor, o universo ao redor envelheceria enquanto seu próprio envelhecimento seria muito menor.

Esse efeito não pertence apenas à ficção científica. Sistemas de GPS precisam compensar a dilatação temporal causada pela velocidade dos satélites em órbita. Sem essa correção, as coordenadas acumulariam erros de quilômetros por dia.

Então, o Flash poderia existir?

Pela física conhecida, não. Um ser humano que tentasse correr como o Flash enfrentaria três problemas antes mesmo de chegar perto da velocidade da luz: a força G, o atrito com o ar e a relatividade.

A aceleração poderia causar perda de consciência ou morte. A atmosfera transformaria o ar em uma barreira destrutiva. A relatividade impediria qualquer corpo com massa de alcançar a velocidade da luz.

Nos quadrinhos, a Força de Velocidade resolve tudo isso. Ela funciona como escudo, motor, freio, ar-condicionado cósmico e licença poética ao mesmo tempo.

Sem ela, o Flash não seria o homem mais rápido vivo. Seria o homem mais rápido a virar uma nuvem de partículas.

Para a DC, basta correr. Para a física, seria preciso reescrever o universo antes da largada.