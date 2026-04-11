'Não processei o que fizemos': astronautas da Artemis 2 relatam missão à Lua

Menos de 24 horas após concluírem a primeira missão tripulada à Lua do século 21, os astronautas da Artemis 2 participaram da primeira entrevista coletiva de volta ao solo terrestre, no Texas.

Durante o encontro, demonstraram emoção e afirmaram ainda não ter assimilado completamente a experiência.

Os americanos Reid Wiseman, de 50 anos, Victor Glover, de 49, Christina Koch, de 47, e o canadense Jeremy Hansen, de 50, tornaram-se os humanos que viajaram mais longe da Terra.

Equipe retornou de missão na noite desta sexta-feira, 10, com pouso no ar

Comandante da missão, Wiseman foi o primeiro a falar.

“Não faço ideia do que dizer”, afirmou. “Estamos conectados para sempre e ninguém aqui vai ter ideia do que passamos juntos.”

Em seguida, comentou sobre a dificuldade de permanecer longe da Terra. “Antes do lançamento, a sensação é que aquilo é o maior sonho do mundo. Mas, quando você está lá, só quer voltar para sua família e amigos”, disse.

Emocionado, completou: “Ser humano é algo especial, assim como estar na Terra.”

Glover afirmou que ainda não conseguiu assimilar o que viveram. “Eu ainda não processei o que fizemos, e tenho medo de começar a tentar”, declarou.

Ele também agradeceu a Deus e disse ser grato pela oportunidade de participar da missão.

Missão Artemis 2

Na sequência, Koch, especialista de missão e primeira mulher a integrar uma jornada lunar, afirmou que não conseguiu dormir após o retorno.

“O que me impressionou não foi necessariamente a Terra, e sim toda a escuridão no entorno. A Terra é apenas um bote salva-vidas flutuando imperturbável no Universo”, disse.

Ela acrescentou que ainda tem muito a aprender com a experiência. “Ainda não aprendi tudo o que esta jornada tem a me ensinar, mas uma coisa eu sei: planeta Terra, você é uma tripulação”, afirmou, ao explicar a ideia de união entre as pessoas.

O último a falar foi Hansen, que destacou o aspecto humano da missão. “Vocês não têm ouvido muito a gente falar sobre ciência, sobre o que aprendemos. Isso porque ela está lá e é incrível”, disse. “Mas é a experiência humana que é extraordinária para nós”, acrescentou.

A plateia era formada por políticos, funcionários da NASA e familiares dos astronautas.

A próxima missão do programa, Artemis 3, está prevista para 2027. O plano da NASA inclui testar módulos lunares desenvolvidos pela Blue Origin, de Jeff Bezos, e pela SpaceX, de Elon Musk.

Essa etapa envolverá um voo em órbita baixa da Terra com astronautas a bordo da cápsula Orion, que deverá se acoplar a um dos módulos — ou a ambos.

Já a missão Artemis 4, prevista para 2028, tem como objetivo levar humanos à superfície da Lua.