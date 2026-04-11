Ciência

'Não processei o que fizemos': astronautas da Artemis 2 relatam missão à Lua

Reid Wiseman, de 50 anos, Victor Glover, de 49, Christina Koch, de 47, e o canadense Jeremy Hansen, de 50, tornaram-se os humanos que viajaram mais longe da Terra; veja imagens

A próxima missão do programa, Artemis 3, está prevista para 2027

A próxima missão do programa, Artemis 3, está prevista para 2027

Letícia Ozório
Letícia Ozório

Repórter de ESG

Publicado em 11 de abril de 2026 às 20h20.

Menos de 24 horas após concluírem a primeira missão tripulada à Lua do século 21, os astronautas da Artemis 2 participaram da primeira entrevista coletiva de volta ao solo terrestre, no Texas.

Durante o encontro, demonstraram emoção e afirmaram ainda não ter assimilado completamente a experiência.

Os americanos Reid Wiseman, de 50 anos, Victor Glover, de 49, Christina Koch, de 47, e o canadense Jeremy Hansen, de 50, tornaram-se os humanos que viajaram mais longe da Terra.

Equipe retornou de missão na noite desta sexta-feira, 10, com pouso no ar

Comandante da missão, Wiseman foi o primeiro a falar.

“Não faço ideia do que dizer”, afirmou. “Estamos conectados para sempre e ninguém aqui vai ter ideia do que passamos juntos.”

Em seguida, comentou sobre a dificuldade de permanecer longe da Terra. “Antes do lançamento, a sensação é que aquilo é o maior sonho do mundo. Mas, quando você está lá, só quer voltar para sua família e amigos”, disse.

Emocionado, completou: “Ser humano é algo especial, assim como estar na Terra.”

Glover afirmou que ainda não conseguiu assimilar o que viveram. “Eu ainda não processei o que fizemos, e tenho medo de começar a tentar”, declarou.

Ele também agradeceu a Deus e disse ser grato pela oportunidade de participar da missão.

Missão Artemis 2

Na sequência, Koch, especialista de missão e primeira mulher a integrar uma jornada lunar, afirmou que não conseguiu dormir após o retorno.

“O que me impressionou não foi necessariamente a Terra, e sim toda a escuridão no entorno. A Terra é apenas um bote salva-vidas flutuando imperturbável no Universo”, disse.

Ela acrescentou que ainda tem muito a aprender com a experiência. “Ainda não aprendi tudo o que esta jornada tem a me ensinar, mas uma coisa eu sei: planeta Terra, você é uma tripulação”, afirmou, ao explicar a ideia de união entre as pessoas.

O último a falar foi Hansen, que destacou o aspecto humano da missão. “Vocês não têm ouvido muito a gente falar sobre ciência, sobre o que aprendemos. Isso porque ela está lá e é incrível”, disse. “Mas é a experiência humana que é extraordinária para nós”, acrescentou.

A plateia era formada por políticos, funcionários da NASA e familiares dos astronautas.

A próxima missão do programa, Artemis 3, está prevista para 2027. O plano da NASA inclui testar módulos lunares desenvolvidos pela Blue Origin, de Jeff Bezos, e pela SpaceX, de Elon Musk.

Essa etapa envolverá um voo em órbita baixa da Terra com astronautas a bordo da cápsula Orion, que deverá se acoplar a um dos módulos — ou a ambos.

Já a missão Artemis 4, prevista para 2028, tem como objetivo levar humanos à superfície da Lua.

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