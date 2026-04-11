Nasa divulga fotos do retorno dos astronautas da Artemis II

A Nasa divulgou nesta sexta-feira fotos da volta dos astronautas da missão Artemis II, encerrada com o pouso da cápsula Orion no Oceano Pacífico, perto de San Diego, na Califórnia. As imagens registram a reentrada bem-sucedida da espaçonave e o resgate dos quatro tripulantes por equipes da Marinha dos EUA e da agência espacial americana.

Créditos: Nasa

A tripulação era formada por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen. O grupo passou dez dias em missão no espaço, no que a Nasa apresenta como a primeira viagem tripulada em direção à Lua em mais de 50 anos.

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Nas fotos oficiais, a cápsula aparece flutuando no mar logo após o amerissagem, enquanto equipes de apoio cercam a estrutura para iniciar os procedimentos de retirada dos astronautas. Segundo a agência, o pouso ocorreu às 21h07, no horário de Brasília.

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Depois do atendimento inicial no interior da cápsula, batizada de Integrity, os astronautas foram retirados e levados para embarcações menores antes da transferência em helicópteros ao navio USS John P. Murtha. A operação terminou sem registro de problemas com a tripulação.

Em comunicação logo após o pouso, o comandante Reid Wiseman afirmou que os quatro tripulantes estavam “verdes”, termo usado para indicar que todos estavam bem. A volta em segurança encerra uma etapa simbólica do programa Artemis, iniciativa da Nasa para retomar missões tripuladas ao entorno da Lua.

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Imagens reforçam marco simbólico do retorno lunar

A divulgação das fotos foi tratada pela Nasa como parte do esforço para dar visibilidade pública à missão. As imagens mostram desde a cápsula no mar até o trabalho de recuperação feito por militares e técnicos, em um retorno acompanhado de perto por autoridades americanas e por agências parceiras.

Créditos: Nasa

Além dos três astronautas da Nasa, a missão levou Jeremy Hansen, da CSA, a Agência Espacial Canadense. O voo reforça a cooperação internacional do programa e antecede as próximas etapas da estratégia americana para a exploração lunar.