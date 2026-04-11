Nasa divulga fotos do retorno dos astronautas da Artemis II

Após pouso da Cápsula Orion no Oceano Pacífico: equipes da Nasa e da Marinha dos EUA realizam o resgate dos astronautas da missão Artemis II após dez dias no espaço
Repórter
Publicado em 11 de abril de 2026 às 08h40.
Última atualização em 11 de abril de 2026 às 08h44.
A Nasa divulgou nesta sexta-feira fotos da volta dos astronautas da missão Artemis II, encerrada com o pouso da cápsula Orion no Oceano Pacífico, perto de San Diego, na Califórnia. As imagens registram a reentrada bem-sucedida da espaçonave e o resgate dos quatro tripulantes por equipes da Marinha dos EUA e da agência espacial americana.
A tripulação era formada por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen. O grupo passou dez dias em missão no espaço, no que a Nasa apresenta como a primeira viagem tripulada em direção à Lua em mais de 50 anos.
Nas fotos oficiais, a cápsula aparece flutuando no mar logo após o amerissagem, enquanto equipes de apoio cercam a estrutura para iniciar os procedimentos de retirada dos astronautas. Segundo a agência, o pouso ocorreu às 21h07, no horário de Brasília.
Depois do atendimento inicial no interior da cápsula, batizada de Integrity, os astronautas foram retirados e levados para embarcações menores antes da transferência em helicópteros ao navio USS John P. Murtha. A operação terminou sem registro de problemas com a tripulação.
Em comunicação logo após o pouso, o comandante Reid Wiseman afirmou que os quatro tripulantes estavam “verdes”, termo usado para indicar que todos estavam bem. A volta em segurança encerra uma etapa simbólica do programa Artemis, iniciativa da Nasa para retomar missões tripuladas ao entorno da Lua.
A divulgação das fotos foi tratada pela Nasa como parte do esforço para dar visibilidade pública à missão. As imagens mostram desde a cápsula no mar até o trabalho de recuperação feito por militares e técnicos, em um retorno acompanhado de perto por autoridades americanas e por agências parceiras.
Além dos três astronautas da Nasa, a missão levou Jeremy Hansen, da CSA, a Agência Espacial Canadense. O voo reforça a cooperação internacional do programa e antecede as próximas etapas da estratégia americana para a exploração lunar.