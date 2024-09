Musk promete levar para Marte cinco naves sem tripulação até 2026

A missão de cinco dias viu os quatro astronautas, na primeira missão privada bem-sucedida ao PlanetaVermelho, completarem diversas façanhas históricas: eles foram mais longe do que qualquer um em mais de 50 anos, isso desde as últimas missões Apollo. As duas mulheres estabeleceram o recorde de maior distância que uma pessoa do sexo feminino viajou no espaço.