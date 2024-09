SpaceX tenta realizar primeira caminhada espacial privada do mundo; assista ao vivo

A missão Polaris Dawn da SpaceX tenta realizar a primeira caminhada espacial privada do mundo. A empresa de Elon Musk lançou com sucesso o bilionário americano Jared Isaacman e outras três pessoas na missão de cinco dias após ter problemas com vazamentos de gás há duas semanas.

A missão é o primeiro de três voos espaciais do Programa Polaris com a SpaceX, e o segundo financiado pessoalmente por Isaacman. A caminhada espacial está programada para esta quinta-feira.

A missão histórica foi lançada em um foguete Falcon 9 e na cápsula Crew Dragon Resilience, fazendo seu terceiro voo. Isaacman é o comandante da missão; com o tenente-coronel da Força Aérea dos EUA (aposentado) Scott "Kidd" Poteet como piloto; Sarah Gillis, engenheira líder de operações espaciais da SpaceX para treinamento de astronautas, como especialista em missão; e Anna Menon, engenheira líder de operações da SpaceX para desenvolvimento de operações de tripulação, como especialista em missão e oficial médica.

A caminhada espacial inteira deve durar cerca de duas horas. Durante esse tempo, a tripulação despressurizará a Dragon para que Isaacman e Gillis possam se "empoleirar" na metade do caminho para fora da escotilha da Dragon em um "auxílio de mobilidade" que a SpaceX chama de Skywalker. Espera-se que eles passem cerca de 15 minutos realmente posicionados parcialmente fora da escotilha.

O Dragon se reposicionará de modo que fique voltado para o sol para regular as temperaturas e as comunicações durante a caminhada espacial, durante a qual o comandante da missão Jared Isaacman e a especialista da missão Sarah Gillis se revezarão para sair do Dragon para testar a mobilidade do traje espacial.