Em Nova York, Milei se encontra pela 3ª vez com Musk

O presidente da Argentina, Javier Milei, se reuniu pela terceira vez com o empresário Elon Musk, nesta segunda-feira, 23, em Nova York, para discutir a implementação de várias iniciativas econômicas.

A reunião aconteceu em um hotel sob um rigoroso esquema de segurança. O presidente argentino está em Nova York para participar da Assembleia Geral das Nações Unidas e aproveitou a ocasião para encontrar o empresário.

Participação de membros do governo argentino

O Escritório da Presidência argentina anunciou na rede social X que Karina Milei, irmã e secretária da Presidência, também participou da reunião, junto com o ministro da Economia, Luis Caputo, o embaixador da Argentina nos Estados Unidos, Gerardo Werthein, e o chefe do Conselho de Assessores do Presidente, Demian Reidel.

Durante a conversa, Milei e Musk, que usava um boné com o tema da campanha presidencial de Donald Trump, discutiram a implementação da Lei de Bases, aprovada em junho. Essa lei estabelece a estrutura legal para uma profunda transformação econômica e social da Argentina.

Reformas para modernizar a economia argentina

A Lei de Bases foi apresentada pelo governo Milei como uma peça-chave para modernizar e dinamizar a Argentina, com base em princípios de liberalismo econômico e na redução do papel do Estado na economia. O presidente argentino e Musk conversaram por cerca de uma hora sobre essas e outras iniciativas econômicas, reforçando o plano econômico do governo.

Encontros anteriores com Musk

Esta foi a terceira reunião entre Milei e Musk. Os dois já haviam se encontrado em abril, na fábrica da Tesla, no Texas, e em maio, no Instituto Milken, em Los Angeles. Mais cedo, antes da reunião, Milei participou da abertura da Bolsa de Valores de Nova York, onde tocou o sino junto com membros de sua equipe de governo.

Milei discursará na Assembleia Geral da ONU amanhã à tarde. Originalmente, ele estava programado para falar depois do presidente do Irã, Massoud Pezeshkian, mas pediu uma alteração na ordem para evitar a coincidência de horário, conforme reportado pela imprensa argentina.