Quem é o bilionário enviado ao espaço em missão histórica da SpaceX?

Quatro astronautas privados foram lançados ao espaço na madrugada desta terça-feira (horário de Brasília) a bordo de uma cápsula Crew Dragon modificada, da SpaceX, dando início à missão Polaris Dawn. Essa jornada de cinco dias tem como objetivo testar novos designs de trajes espaciais e realizar a primeira caminhada espacial conduzida por astronautas privados. As informações são da Reuters.

A tripulação, composta por um bilionário empreendedor, um ex-piloto de caça militar e dois funcionários da SpaceX, decolou do Kennedy Space Center da NASA, na Flórida, nos Estados Unidos, por volta das 6h23 no horário de Brasília (5h23 EST).

Cerca de nove minutos e meio após o lançamento, a cápsula atingiu a órbita terrestre, marcando o início da missão. A tripulação experimentou o estado de gravidade zero logo após a separação do foguete, com imagens a bordo mostrando o pequeno astronauta de pelúcia que usaram para sinalizar a ausência de gravidade. Três minutos depois, a cápsula se desprendeu do módulo de suporte, revelando vistas espetaculares da Terra iluminada pelo sol.

A missão utilizou o foguete Falcon 9 da SpaceX, cujo primeiro estágio retornou com segurança para uma plataforma marítima logo após o lançamento. Esta é a quinta missão privada da cápsula Crew Dragon, e também a mais arriscada até o momento. A espaçonave seguirá para uma órbita elíptica, passando a 190 km de distância da Terra em seu ponto mais próximo e a até 1.400 km em seu ponto mais distante — a maior distância que humanos terão alcançado desde o fim do programa lunar Apollo, dos Estados Unidos, em 1972.

Quem está na espaçonave?

Jared Isaacman, 41, piloto e bilionário fundador da empresa de pagamentos eletrônicos Shift4, está financiando a missão Polaris, assim como fez com o voo Inspiration4 em parceria com a SpaceX em 2021. Ele se recusou a divulgar quanto está pagando pelas missões, mas é provável que os custos alcancem centenas de milhões de dólares.

Acompanhando Isaacman está o piloto da missão, Scott Poteet, 50, tenente-coronel aposentado da Força Aérea dos EUA; e as funcionárias da SpaceX, Sarah Gillis, 30, e Anna Menon, 38, ambas engenheiras sêniores da empresa.

Durante a caminhada espacial, Isaacman e Gillis sairão da espaçonave conectados por uma linha de oxigênio, enquanto Poteet e Menon permanecerão na cabine.

A missão é a primeira do programa privado Polaris de Isaacman, que inclui uma futura missão com a Crew Dragon, seguida por um voo no Starship da SpaceX, um foguete gigante que a empresa está desenvolvendo com bilhões de dólares para ser a principal nave para missões à Lua e a Marte.

Caminhada espacial privada

O principal destaque da missão será a caminhada espacial planejada para o terceiro dia da jornada, a uma altitude de 700 km. Essa caminhada espacial será histórica, pois será a primeira vez que astronautas não pertencentes a agências governamentais realizam tal feito. Até o momento, todas as cerca de 270 caminhadas espaciais realizadas na Estação Espacial Internacional (ISS), desde sua criação em 2000, e as 16 realizadas pelos astronautas chineses na estação espacial Tiangong, em Pequim, foram feitas por astronautas treinados por agências governamentais.

A caminhada espacial da Polaris Dawn será realizada em condições desafiadoras. Ao contrário da ISS, que possui uma câmara de descompressão, a Crew Dragon não conta com uma câmara de ar para facilitar a saída dos astronautas. Isso significa que a tripulação precisará despressurizar completamente a cabine para a caminhada espacial. Todos os quatro tripulantes dependerão de trajes espaciais especialmente desenvolvidos pela SpaceX para garantir o fornecimento de oxigênio e proteção no ambiente do espaço.

Esses trajes, mais leves e compactos do que os usados em missões governamentais anteriores, serão um dos focos dos testes durante a missão. A caminhada espacial deverá durar cerca de 20 minutos, sendo acompanhada em tempo real pelos sistemas da SpaceX e por especialistas em solo.