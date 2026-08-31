Mosquito levado em avião pode ter causado surto de malária na Alemanha

Um surto raro de malária no Aeroporto de Frankfurt, na Alemanha, deixou dois funcionários mortos e outros quatro infectados, segundo informações do departamento de saúde da cidade. Uma das principais hipóteses é que os trabalhadores tenham sido picados por mosquitos infectados que chegaram ao aeroporto em uma aeronave.

Os primeiros casos foram identificados em julho, depois que os colaboradores começaram a adoecer entre os dias 4 e 6. O Instituto Robert Koch (RKI), agência federal de saúde pública da Alemanha, classificou o episódio como incomum.

As autoridades de Frankfurt investigam como ocorreu a transmissão e se os casos estão relacionados a um ou mais mosquitos.

O que é a malária aeroportuária?

O episódio é investigado como um possível caso de malária aeroportuária, nome dado a situações em que mosquitos infectados chegam a uma região por meio de aeronaves e posteriormente transmitem o parasita a pessoas no local.

A malária é causada por parasitas do gênero Plasmodium. A transmissão ocorre pela picada de fêmeas infectadas do mosquito Anopheles, que pode carregar o agente causador após se alimentar do sangue de alguém contaminado.

O ciclo continua quando o inseto infectado entra em contato com outra pessoa. Por isso, em condições comuns, a doença não é transmitida diretamente entre seres humanos.

As autoridades de saúde consideram muito baixo o risco para a população local. Mesmo assim, adotaram medidas para investigar a origem das infecções e identificar os possíveis vetores envolvidos.

Armadilhas para mosquitos foram instaladas no aeroporto

Para investigar o surto, foram instaladas armadilhas para mosquitos no Aeroporto de Frankfurt. Os insetos capturados serão examinados em laboratório para identificar a espécie e tentar determinar sua origem.

A análise genética será realizada pelo Instituto de Medicina Tropical de Antuérpia, na Bélgica. O objetivo é verificar se os mosquitos encontrados podem ajudar a esclarecer como ocorreu a transmissão.

Frankfurt já registrou anteriormente um episódio de malária aeroportuária. Um caso semelhante ocorreu em 2023, também na cidade.

Diagnóstico da malária

Na Alemanha, a maior parte dos casos de malária ocorre entre pessoas que viajaram para regiões onde a doença é endêmica. Por isso, a infecção pode não ser uma das primeiras hipóteses consideradas quando alguém sem histórico recente de viagem apresenta sintomas.

A Fraport orientou os funcionários a informar aos médicos que trabalham no Aeroporto de Frankfurt sobre a ocorrência dos casos. A recomendação busca facilitar a investigação e a realização dos exames necessários.

Sintomas podem evoluir para quadros graves

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), os principais sintomas da malária incluem febre, calafrios, tremores, suor excessivo, dor de cabeça, náuseas, vômitos e cansaço.

Sem diagnóstico e tratamento adequados, a doença pode evoluir para formas graves. Entre as possíveis complicações estão convulsões, alterações da consciência, dificuldade para respirar, choque e hemorragias.

Crianças, gestantes e pessoas infectadas pela primeira vez estão entre os grupos com maior risco de desenvolver formas graves.

Malária tem cura e pode ser tratada pelo SUS

A malária tem cura, e o tratamento é oferecido gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil. A escolha dos medicamentos depende da espécie do parasita e das características do paciente.

Em áreas onde a doença é endêmica, medidas como o uso de repelente, roupas que cubram braços e pernas, mosquiteiros e telas em portas e janelas ajudam a reduzir o contato com os mosquitos transmissores.