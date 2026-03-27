Parasita da malária usa ‘motor de foguete’ para sobreviver

Malária: cristais giratórios revelam 'motor' invisível (Agnès Pedrero/AFP)
Redatora
Publicado em 27 de março de 2026 às 10h11.
O parasita da malária possui cristais microscópicos que se movimentam continuamente dentro das células, impulsionados por uma reação química semelhante à de motores de foguete.
O mecanismo foi descrito por pesquisadores da Universidade de Utah Saúde e ajuda a explicar como o organismo mantém parte de suas funções internas.
Em publicação na revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), a equipe analisou o comportamento do Plasmodium falciparum, responsável por formas graves da malária, e identificou que estruturas internas compostas por ferro permanecem em movimento enquanto o parasita está ativo.
Após a morte celular, essa atividade é interrompida.
Dentro do organismo, essas estruturas giram, colidem e se deslocam rapidamente em um espaço limitado. A velocidade e a irregularidade dificultavam a análise com métodos tradicionais.
Os dados indicam que o movimento é impulsionado pela decomposição do peróxido de hidrogênio em água e oxigênio. A reação libera energia suficiente para manter as partículas em deslocamento contínuo.
Esse tipo de processo já é conhecido na engenharia aeroespacial, onde o peróxido de hidrogênio é utilizado como fonte de propulsão.
Testes laboratoriais mostraram que a substância, isoladamente, induz a rotação das partículas fora do parasita. Em condições com menor produção do composto, a velocidade observada diminuiu.
O peróxido de hidrogênio é gerado durante o metabolismo do organismo e pode causar danos quando acumulado.
A movimentação das estruturas está associada à decomposição dessa substância, contribuindo para o controle de compostos potencialmente nocivos.
O deslocamento também evita o acúmulo dos cristais, mantendo a capacidade de processamento de compostos de ferro dentro da célula.
Como esse mecanismo não ocorre em células humanas, ele passa a ser analisado em estudos voltados ao desenvolvimento de tratamentos.
Uma das linhas de pesquisa investiga a interrupção da reação química responsável pelo movimento, o que pode comprometer o funcionamento do parasita.
O estudo também aponta aplicações em nanotecnologia, incluindo o desenvolvimento de sistemas microscópicos para transporte de substâncias.