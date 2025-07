Duas vezes maior que Júpiter? Astrônomos registram nascimento raro de planeta gigante

Cientistas conseguiram capturar uma imagem inédita de um planeta gigante ainda em processo de formação, cercado por um disco de poeira e gás que lembra um redemoinho cósmico.

Essa descoberta, publicada pela revista Science, foi possível graças ao uso do maior conjunto de telescópios do mundo, o Very Large Telescope (VLT), no Chile, e traz insights inéditos sobre como planetas enormes, semelhantes a Júpiter e Saturno, nascem.

Observação do sistema estelar

O protoplaneta em formação foi identificado no sistema estelar HD 135344B, tem idade estimada em cerca de 10 milhões de anos, localizada a aproximadamente 440 anos-luz da Terra.

Os astrônomos procuram detectar o candidato a planeta ainda em processo de formação exatamente na base de um desses braços espirais do disco, a cerca de 28 unidades astronômicas da estrela — uma distância equivalente a quase 28 vezes a distância entre a Terra e o Sol (ou cerca de 4,2 bilhões de quilômetros). Esta localização é compatível com a região onde gigantes gasosos tendem a se formar.

Além disso, o planeta recém-formado possui um disco circunplanetário — uma estrutura de gás e poeira que gira ao seu redor e funciona como um anel de alimentação, nutrindo e permitindo o crescimento contínuo do planeta. Estima-se que este protoplaneta já tenha aproximadamente o dobro da massa de Júpiter, indicando que está no caminho para se tornar um gigante gasoso proeminente.

Quais são os maiores planetas do Sistema Solar?

Até hoje, os maiores planetas conhecidos pertencem à categoria dos gigantes gasosos do nosso Sistema Solar: Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Dentre eles, Júpiter é o maior, com um diâmetro superior a 142 mil milhas — mais de 11 vezes o da Terra.

As recentes observações de protoplanetas ao redor de estrelas jovens, como HD 135344B, trazem modelos reais e visuais para a compreensão de como tais gigantes gasosos surgem e evoluem, confirmando teorias que antes só podiam ser simuladas por computadores.

Esta versão incorpora informações atualizadas e contextualizadas, ajudando a apresentar um quadro mais claro da observação do sistema estelar e sua relação com a formação dos maiores planetas conhecidos.