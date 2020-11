Uma equipe de cientistas do Instituto Carnegie, nos Estados Unidos, aponta que o sistema solar já foi o lar de mais um planeta, além dos oito (mais Plutão) que conhecemos. O problema é que este astro desconhecido, que poderia ser bem maior do que a Terra e ficaria entre Saturno e Urano, foi expulso do sistema solar ainda durante o período de formação planetária.

Por ora tudo ainda não passa de uma teoria, mas os pesquisadores levantaram a hipótese de que durante a formação planetária, quando os astros iniciaram uma série de interações gravitacionais que acabaram definindo a sua posição no sistema solar em relação ao Sol, este planeta desconhecido acabou ficando sem espaço e foi expulso do sistema solar, deslocando-se para outra parte da galáxia.

O ponto em questão do estudo é que o arranjo final dos últimos planetas do sistema solar, Urano e Netuno, foi determinado tanto pela massa do cinturão de Kuiper, uma região espacial que abriga uma série de planetas-anões, como pelo movimento gerado pela movimentação de um outro planeta, caracterizado pelos cientistas como um “gigante de gelo” e que poderia ficar entre Saturno e Urano.

Para chegar nesta conclusão, a equipe de astrônomos realizou mais de 6 mil simulações para entender como os planetas se movimentaram até onde estão hoje. “Isso é um pouco como tentar descobrir o que aconteceu em um acidente de carro depois de uma colisão. O quão rápido os carros estavam indo, em quais direções e assim por diante”, afirmou Matt Clement, autor do estudo.

Para entender melhor, os cientistas explicam que o Sol já foi cercado por um disco de gás e poeira. Após incontáveis colisões, houve um processo de solidificação que iniciou a formação planetária ao redor da estrela solar e em uma distância relativamente curta. Os planetas, então, passaram a se deslocar naturalmente para longe do Sol como parte final do processo de formação.

O sistema solar como conhecemos hoje conta com oito planetas: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Plutão já foi considerado um planeta, mas agora é descrito como um planeta-anão, pois é muito pequeno (tem apenas 2,3 mil quilômetros de diâmetro, enquanto a Terra, que já é pequena, mede 12,7 mil quilômetros em diâmetro).