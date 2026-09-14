BRICS terá presidência chinesa em 2027 com propostas para IA e indústria

A China assumirá a presidência do BRICS em 2027 e sediará a 19ª Cúpula de Líderes do grupo. O anúncio foi feito pelo presidente Xi Jinping durante a reunião realizada neste fim de semana em Nova Delhi, na Índia

Será a quarta vez que a China ocupará a presidência rotativa do BRICS. A passagem do comando da Índia para o país ocorrerá em um momento em que o bloco completa duas décadas de cooperação e amplia sua agenda para áreas como inteligência artificial, indústria, comércio e governança global.

Durante a primeira sessão da cúpula, Xi defendeu maior cooperação entre os integrantes do BRICS em inteligência artificial e propôs uma iniciativa voltada ao uso da tecnologia na modernização industrial.

A proposta prevê cooperação em pesquisa, desenvolvimento e aplicações de IA, além de maior integração das cadeias industriais e de suprimentos dos países participantes.

O presidente chinês também defendeu maior coordenação do grupo em temas como comércio internacional, reforma das instituições multilaterais e governança de novas áreas tecnológicas.

Entre as propostas está o fortalecimento do sistema multilateral de comércio vinculado à Organização Mundial do Comércio e maior participação dos países em desenvolvimento nas instituições internacionais.

A agenda apresentada nesta primeira sessão se soma a outras cinco iniciativas anunciadas pela China durante a cúpula, envolvendo inteligência artificial, facilitação de comércio e investimentos, indústria digital, manufatura inteligente e formação de profissionais.

Fonte: China daily