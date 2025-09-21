Que dia começa a primavera em 2025?

O inverno está prestes a acabar, mas o frio e os temporais ainda devem permanecer no radar por alguns dias. A primavera chega ao Brasil na próxima segunda-feira, 22, no dia que marca o equinócio de primavera, e deve vir acompanhada de uma frente fria intensa.

Apesar do primeiro momento frio neste ano, a nova estação é conhecida pelo aumento da temperatura média e pelo desabrochar das flores.

No período, muitas plantas começam a florir e os animais polinizadores, como aves e insetos, passam a dar as caras com mais frequência.

Quando começa a primavera?

No Hemisfério Sul, a primavera começa entre os dias 22 e 23 de setembro e termina entre 21 e 22 de dezembro.

A estação das flores é marcada pelo evento astronômico do equinócio de primavera, quando o dia e a noite terão a mesma duração.

O horário exato para o começo da primavera é às 15h19. Com a transição de inverno para primavera, os dias e as noites têm duração de 12 horas.

Como o tempo vai ficar na primavera

Uma frente fria deve chegar ao Brasil causando ventos fortes e tempestades nas regiões Sul, Sudeste e partes do Centro-Oeste e Norte nos próximos dias.

Depois, uma massa de ar frio e seco levará a uma queda na temperatura, com previsão de geada no Sul e clima mais frio na Região Norte.

Inicialmente, as tempestades devem atingir o Rio Grande do Sul. Depois, as áreas de instabilidade se espalharão por toda a Região Sul e também chegarão a partes de Mato Grosso do Sul e até o extremo sul e sudoeste de São Paulo.