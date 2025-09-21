Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Que dia começa a primavera em 2025?

Nova estação, conhecida pelo desabrochar das flores, chegará junto de uma frente fria na próxima semana

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 21 de setembro de 2025 às 11h01.

O inverno está prestes a acabar, mas o frio e os temporais ainda devem permanecer no radar por alguns dias. A primavera chega ao Brasil na próxima segunda-feira, 22, no dia que marca o equinócio de primavera, e deve vir acompanhada de uma frente fria intensa.

Apesar do primeiro momento frio neste ano, a nova estação é conhecida pelo aumento da temperatura média e pelo desabrochar das flores.

No período, muitas plantas começam a florir e os animais polinizadores, como aves e insetos, passam a dar as caras com mais frequência.

Quando começa a primavera?

No Hemisfério Sul, a primavera começa entre os dias 22 e 23 de setembro e termina entre 21 e 22 de dezembro.

A estação das flores é marcada pelo evento astronômico do equinócio de primavera, quando o dia e a noite terão a mesma duração.

O horário exato para o começo da primavera é às 15h19. Com a transição de inverno para primavera, os dias e as noites têm duração de 12 horas.

Como o tempo vai ficar na primavera

Uma frente fria deve chegar ao Brasil causando ventos fortes e tempestades nas regiões Sul, Sudeste e partes do Centro-Oeste e Norte nos próximos dias.

Depois, uma massa de ar frio e seco levará a uma queda na temperatura, com previsão de geada no Sul e clima mais frio na Região Norte.

Inicialmente, as tempestades devem atingir o Rio Grande do Sul. Depois, as áreas de instabilidade se espalharão por toda a Região Sul e também chegarão a partes de Mato Grosso do Sul e até o extremo sul e sudoeste de São Paulo.

Acompanhe tudo sobre:Previsão do tempo

Mais de Brasil

Livro resgata a história de Jane Catulle Mendès, criadora da expressão ‘cidade maravilhosa’

Partidos de esquerda do Rio voltam a indicar divisão para chapa de senador em 2026

Anistia será votada? Bolsonaro terá pena reduzida? Entenda os próximos passos do projeto na Câmara

Governo nunca teve intenção de acabar com CPTM, mas futuro será desenhado, diz presidente da estatal

Mais na Exame

Future of Money

Vale a pena investir em Solana? Entenda se essa criptomoeda merece espaço no seu portfólio

Mundo

Reino Unido, Canadá e Austrália reconhecem Estado da Palestina

Negócios

Enciclopédia Barsa: o que aconteceu com o ‘Google de papel’ que marcou gerações

Brasil

Livro resgata a história de Jane Catulle Mendès, criadora da expressão ‘cidade maravilhosa’