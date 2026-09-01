Brasileiro faz 164 giros de cabeça para baixo e entra para o Guinness; veja vídeo

O acrobata brasileiro Alan Silva, de 44 anos, entrou para o Guinness World Records após realizar 164 giros de 360 graus em apenas um minuto.

Durante a apresentação, ele permaneceu de cabeça para baixo e suspenso por tiras. Para executar os movimentos, precisou manter o abdômen e os braços tensionados durante toda a sequência.

A estabilidade do corpo foi fundamental para completar as rotações. Oscilações durante a apresentação poderiam comprometer o equilíbrio e impedir a conclusão do desafio.

Acrobata começou carreira no circo aos 6 anos

Segundo seu site oficial, Alan Silva iniciou a carreira circense ainda na infância, aos 6 anos. Atualmente, ele integra o elenco do Cirque du Soleil, companhia canadense conhecida por seus espetáculos de acrobacia e artes cênicas.

A experiência acumulada ao longo de décadas ajudou o brasileiro a desenvolver controle corporal e precisão para executar movimentos de alta complexidade.

Além das apresentações profissionais, Alan também publica vídeos nas redes sociais. Nas gravações, ele mostra parte dos movimentos e técnicas utilizados em suas performances.

Como foi o recorde de giros?

Para conquistar a marca, o brasileiro precisou realizar as rotações de maneira contínua durante 60 segundos. Cada movimento correspondeu a uma volta completa de 360 graus. Ao final do desafio, foram contabilizadas 164 rotações, o que equivale a quase três giros por segundo.

A marca garantiu a Alan Silva um lugar entre os recordistas do Guinness World Records. Apesar do feito, o recorde atual é de 178. O canadense Jean-Luc Bedryk alcançou essa marca no final do ano passado, em Kyoto, no Japão, superando justamente o resultado anterior de 164 giros.