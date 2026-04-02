Ciência

Jazida de ouro avaliada em R$ 900 bilhões é descoberta perto do Brasil

Dimensão dos recursos reforça o potencial da América do Sul no fornecimento global de minerais estratégicos

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 2 de abril de 2026 às 15h33.

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A identificação de uma grande jazida de ouro na Cordilheira dos Andes, na região de fronteira entre Argentina e Chile, mobiliza o setor mineral global devido ao valor estimado do projeto. A reserva pode atingir até R$ 900 bilhões, segundo estimativas iniciais baseadas nos preços internacionais dos metais.

O achado é apontado como um dos mais relevantes dos últimos anos no segmento de mineração. A dimensão dos recursos reforça o potencial da América do Sul no fornecimento global de minerais estratégicos, em um cenário de aumento da demanda por matérias-primas industriais.

A área está situada no Distrito Vicuña, zona montanhosa que concentra projetos minerais em fase de desenvolvimento. A localização na fronteira entre Argentina e Chile amplia a viabilidade logística e o interesse econômico regional. O complexo inclui iniciativas como Filo del Sol e Josemaría, consideradas centrais para a exploração da área.

As primeiras análises apontam para volumes elevados de ouro e outros minerais associados, o que amplia o valor estratégico da jazida. A presença de diferentes metais reforça a relevância econômica do projeto, sobretudo em setores industriais ligados à tecnologia.

A combinação de recursos minerais, com destaque para o cobre, amplia o interesse internacional devido à demanda crescente da indústria tecnológica. Esse fator posiciona o empreendimento como um ativo relevante no contexto da transição energética.

Empresas Globais Disputam Projeto Bilionário Na Cordilheira Dos Andes

Companhias do setor mineral já participam das etapas iniciais de desenvolvimento por meio de parcerias.

Os aportes envolvem projetos de infraestrutura, logística e aplicação de tecnologias voltadas à extração em larga escala. A expectativa é de que a operação gere empregos e amplie a atividade econômica nas regiões próximas.

Mesmo fora do território brasileiro, o projeto pode produzir efeitos indiretos na economia do país. O avanço da mineração em nações vizinhas tende a intensificar fluxos comerciais e integrar cadeias produtivas na América do Sul.

A região pode ampliar sua participação no mercado global de minerais estratégicos, incluindo insumos voltados à energia limpa e à indústria tecnológica.

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