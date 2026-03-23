Ouro despenca e registra pior semana desde 2011 com saída de investidores

Ouro: prata, platina e paládio acompanham movimento, refletindo mudança no apetite por risco diante de juros mais altos. (OsakaWayne Studios/Getty Images)
Repórter de Invest
Publicado em 23 de março de 2026 às 06h55.
O preço do ouro registra forte queda nos mercados internacionais, ampliando perdas e marcando o pior desempenho semanal em mais de uma década, com saída de investidores de ativos considerados seguros em meio ao conflito no Oriente Médio.
A desvalorização ocorre após o ouro ter alcançado máxima histórica no fim de janeiro, quando chegou a US$ 5.594,92 por onça. Desde então, a commodity já acumula perda de cerca de 25%, indicando uma reversão na sua trajetória recente.
O movimento de queda está associado à redução da demanda por ativos de proteção, em um ambiente de maior incerteza sobre inflação e política monetária.
Apesar da escalada geopolítica envolvendo a guerra no Irã, investidores têm reduzido exposição ao ouro.
Fontes ouvidas pela CNBC apontam que o aumento das pressões inflacionárias, impulsionado pela alta dos preços de energia, tem reforçado a expectativa de juros mais elevados por mais tempo.
Esse cenário tende a favorecer ativos que oferecem rendimento, como títulos públicos, em detrimento de metais preciosos, de acordo com fontes ouvidas pela CNBC.A dinâmica reflete uma mudança no comportamento do mercado. Em vez de migração para segurança, o ambiente atual combina aversão ao risco com reprecificação de ativos diante da perspectiva de aperto monetário prolongado.
A prata, frequentemente negociada em conjunto com o ouro, recuou mais de 8% no mercado à vista, atingindo cerca de US$ 62 por onça, no menor nível do ano.
O metal já perdeu quase metade do valor desde o pico registrado no fim de fevereiro, quando chegou a US$ 117. Os contratos futuros de prata apresentaram perdas ainda mais acentuadas, com queda superior a 11% no início da semana.
Outros metais do mesmo grupo também foram impactados: a platina caiu mais de 10%, enquanto o paládio recuou cerca de 6,7% no mesmo período.
O comportamento do ouro segue diretamente ligado às expectativas para taxas de juros globais.
Com o avanço da inflação associado ao encarecimento da energia, cresce a probabilidade de manutenção de políticas monetárias restritivas por mais tempo.
Esse cenário eleva os rendimentos de títulos soberanos, reduzindo a atratividade relativa do ouro.