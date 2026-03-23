Ouro despenca e registra pior semana desde 2011 com saída de investidores

O preço do ouro registra forte queda nos mercados internacionais, ampliando perdas e marcando o pior desempenho semanal em mais de uma década, com saída de investidores de ativos considerados seguros em meio ao conflito no Oriente Médio.

O metal acumulou recuo de quase 10% na última semana, no pior resultado desde 2011, e voltou a cair nesta segunda-feira, 23, sendo negociado próximo de US$ 4.126 por onça no mercado à vista.

Os contratos futuros também recuaram quase 10%, sendo negociados próximos de US$ 4.119 por onça, no menor nível de 2026, segundo dados consultados pela CNBC.

A desvalorização ocorre após o ouro ter alcançado máxima histórica no fim de janeiro, quando chegou a US$ 5.594,92 por onça. Desde então, a commodity já acumula perda de cerca de 25%, indicando uma reversão na sua trajetória recente.

Saída de investidores

O movimento de queda está associado à redução da demanda por ativos de proteção, em um ambiente de maior incerteza sobre inflação e política monetária.

Apesar da escalada geopolítica envolvendo a guerra no Irã, investidores têm reduzido exposição ao ouro.

Fontes ouvidas pela CNBC apontam que o aumento das pressões inflacionárias, impulsionado pela alta dos preços de energia, tem reforçado a expectativa de juros mais elevados por mais tempo.

Esse cenário tende a favorecer ativos que oferecem rendimento, como títulos públicos, em detrimento de metais preciosos, de acordo com fontes ouvidas pela CNBC.

A dinâmica reflete uma mudança no comportamento do mercado. Em vez de migração para segurança, o ambiente atual combina aversão ao risco com reprecificação de ativos diante da perspectiva de aperto monetário prolongado.

Impacto em outros metais

A prata, frequentemente negociada em conjunto com o ouro, recuou mais de 8% no mercado à vista, atingindo cerca de US$ 62 por onça, no menor nível do ano.

O metal já perdeu quase metade do valor desde o pico registrado no fim de fevereiro, quando chegou a US$ 117. Os contratos futuros de prata apresentaram perdas ainda mais acentuadas, com queda superior a 11% no início da semana.

Outros metais do mesmo grupo também foram impactados: a platina caiu mais de 10%, enquanto o paládio recuou cerca de 6,7% no mesmo período.

Juros e liquidez no radar

O comportamento do ouro segue diretamente ligado às expectativas para taxas de juros globais.

Com o avanço da inflação associado ao encarecimento da energia, cresce a probabilidade de manutenção de políticas monetárias restritivas por mais tempo.

Esse cenário eleva os rendimentos de títulos soberanos, reduzindo a atratividade relativa do ouro.