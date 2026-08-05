Cenário de 'A Odisseia', ilha italiana se prepara para boom turístico — e tenta evitar excessos

A pequena ilha siciliana de Favignana aposta no sucesso de "A Odisseia", de Christopher Nolan, para atrair mais visitantes. Mas as autoridades locais já demonstram preocupação com um problema conhecido de outros destinos europeus: o overtourism (excesso de turistas).

Lançado em julho, o longa arrecadou mais de US$ 264 milhões em bilheteria mundial só no fim de semana de estreia, a maior abertura da carreira de Nolan. A produção reconta a jornada de Ulisses de volta para casa após a Guerra de Troia.

Favignana, a maior das Ilhas Egadas, fica a 7 km da costa oeste da Sicília e serviu de cenário para Ítaca, terra natal do herói grego. O Castelo de Santa Catarina, erguido no ponto mais alto da ilha, foi o palácio de Ulisses nas telas.

Agora, o poder público quer transformar essa visibilidade em um atrativo turístico permanente para a ilha, que tem cerca de 3 mil moradores. Com apoio da secretaria de Cultura da Sicília e da Universal Pictures, uma exposição permanente pode ser inaugurada já em outubro, instalada na antiga fábrica de processamento de atum Florio, que serviu de quartel-general da produção.

Bastidores de A Odisseia na Ilha de Favignana

A equipe de "A Odisseia" passou vários meses na ilha, entre o fim de 2024 e a primavera europeia de 2025, empregando cerca de 500 pessoas entre figurantes e trabalhadores locais. Segundo estimativa do prefeito Giuseppe Pagoto, as filmagens injetaram entre 1 milhão de euros e 2 milhões de euros (US$ 1,15 milhão a US$ 2,3 milhões) na economia local.

À Reuters, o hoteleiro Incarbona, cujo hotel três estrelas hospedou parte da equipe de cabelo e maquiagem, contou ter se surpreendido com a proximidade que se criou entre a produção e os moradores.

"Nolan andava de bicicleta pela cidade e cumprimentava todo mundo. A atriz Zendaya, que interpretou Atena, sentava na praça para ler", relatou à agência de notícias.

'A Odisseia': Matt Damon interpreta Odisseu no novo filme (Universal/Divulgação)

Gestão de um possível boom turístico

De olho na temporada de 2027, investidores internacionais da América do Norte, do Oriente Médio e da Índia já procuraram a prefeitura com propostas de turismo de alto padrão.

Ainda segundo a Reuters, o antigo complexo de férias Valtur, hoje abandonado, será transformado em resort cinco estrelas, enquanto o histórico Palazzotto Florio, na praça principal da ilha, está sendo convertido em empreendimento de hospitalidade de luxo, com abertura prevista para junho de 2027.

"Durante anos, as pessoas reformaram casas para transformá-las em pousadas. Agora vemos investidores comprando e reformando grandes patrimônios pela ilha inteira", disse Pagoto.

Apesar do entusiasmo, Favignana quer evitar o destino de cidades como Veneza, Florença e a região das Dolomitas, sufocadas pelo excesso de visitantes.

"Um choque repentino de demanda pode nos prejudicar", afirmou Incarbona, que espera que o filme ajude a esticar a temporada turística em vez de concentrar ainda mais visitantes nos períodos de pico.

Hoje, a população da ilha já salta de 3 mil para algo entre 40 mil e 50 mil pessoas nos dias de verão, pressionando a infraestrutura local. "Vamos ter que nos preparar para uma demanda crescente, começando pela limpeza das praias", disse o prefeito.

A prefeitura já instalou 200 boias de amarração ao redor da ilha para impedir que embarcações ancorem perto da costa, e estuda novas formas de regular o fluxo de visitantes.

Segundo a Reuters, uma das ideias é atrelar as autorizações para veículos trazidos à ilha a uma exigência de estadia mínima. E o objetivo é elevar a permanência média dos turistas, hoje de cinco a seis dias, para algo entre 10 e 15 dias.