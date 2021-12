Cientistas descobrem o maior inseto que já existiu; entenda

Além dos dinossauros, insetos gigantes andavam pela Terra há milhões de anos. Em exploração realizada desde janeiro de 2018 na Inglaterra, paleontologistas descobriram o fóssil do maior inseto que já existiu.

Segundo os pesquisadores, a criatura tinha o tamanho de um carro — aproximadamente 55 centímetros de largura e até 2,63 metros de comprimento — pesando 50 kg. Isso o torna também o maior invertebrado conhecido de todos os tempos, ultrapassando os escorpiões marinhos, que já possuíam esse título.

"Este é definitivamente o maior inseto que já existiu. Uma descoberta totalmente por acaso", ressaltou Neil Davies, principal autor do estudo e professor de geologia da Universidade de Cambridge, em comunicado.

-

O fóssil identificado como um Arthropleura é apenas o terceiro já descoberto e, de acordo com os pesquisadores, é o maior e mais antigo. Estima-se que o inseto viveu há 326 milhões de anos, 100 milhões de anos antes do domínio dos dinossauros no planeta.

Os outros dois foram encontrados na Alemanha e são menores. Apesar de não estar claro como o inseto era tão grande, os cientistas acreditam que tenha alcançado esse tamanho com uma dieta bastante nutritiva. Naquela época, o território da Inglaterra ficava mais próximo da Linha do Equador, e os invertebrados e primeiros anfíbios provavelmente se alimentavam da vegetação que crescia em uma série de riachos e rios.

-

"Encontrar esses fósseis de milípedes gigantes é raro, porque uma vez que eles morrem, seus corpos tendem a se desarticular, então é provável que o fóssil seja uma carapaça mutável que o animal eliminou enquanto crescia", explicou Davies.

O fóssil milípede gigante estará em exibição no Museu Sedgwick de Cambridge a partir de 2022.