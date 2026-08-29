Mundo
Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Brasil quer exportar tecnologia de agricultura tropical para este pequeno país africano

ApexBrasil assina acordo com agência da Zâmbia para ampliar negócios em agro, proteínas e energia; comércio entre os dois países somou US$ 7,5 milhões em 2025

Missão Brasil-Zâmbia: paises querem ampliar comércio (André Martins/Exame)

Missão Brasil-Zâmbia: paises querem ampliar comércio (André Martins/Exame)

André Martins
André Martins

Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 29 de agosto de 2026 às 09h00.

Última atualização em 29 de agosto de 2026 às 13h25.

Priorizar nos meus resultados Google

De Lusaca, Zâmbia*

Em meio ao esforço para abrir novos mercados após o tarifaço dos Estados Unidos, o Brasil mira um país africano de economia pequena, mas com potencial estratégico para a produção de alimentos.

A Zâmbia busca modernizar sua agricultura e ampliar o processamento de cadeias como milho, soja, trigo e mandioca, enquanto empresas brasileiras podem oferecer tecnologia e conhecimento desenvolvidos em um ambiente tropical semelhante ao brasileiro.

A aproximação ganhou um marco nesta sexta-feira, 28, com a assinatura de um memorando de entendimento entre a ApexBrasil, Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, e a Agência de Desenvolvimento da Zâmbia (ZDA), que cria uma estrutura de cooperação para ampliar comércio, investimentos e intercâmbio empresarial entre os dois países.

Brasil e Zâmbia movimentaram US$ 7,5 milhões em 2025, valor equivalente a menos de 1% da corrente comercial registrada entre Brasil e África do Sul no mesmo período.

A assinatura ocorreu durante o Seminário Brasil-Zâmbia, realizado em Lusaca, capital zambiana, e foi acompanhada por uma agenda empresarial com rodadas de negócios entre companhias dos dois países.

O encontro reuniu representantes de setores como alimentos, laticínios, cosméticos, saúde, agricultura, indústria e tecnologia. Entre as empresas presentes estavam a Tirolez, do setor de laticínios, companhias de cosméticos, a Fiocruz, ligada à área de saúde e pesquisa, e empresas relacionadas à produção e armazenamento de grãos.

O acordo entre ApexBrasil e ZDA estabelece uma base para ações conjuntas de promoção comercial, atração de investimentos e aproximação entre empresas brasileiras e zambianas. Para os dois países, o desafio é transformar uma relação comercial ainda pequena em uma agenda de negócios mais ampla.

O país, que é apenas a 21ª economia africana, segundo dados do Fundo Monetário Internacional (FMI), tem como principal característica a dependência de recursos naturais, especialmente o cobre, mas o país tenta diversificar sua base produtiva com agricultura, processamento de alimentos, energia e serviços.

A Zâmbia cresceu acima de 5% por três anos consecutivos, em 2021, 2022 e 2023. Após enfrentar uma forte seca, o país avançou "apenas" acima de 3%. A projeção para 2026, segundo o FMI, é alta de 4,3% em 2026.

Apesar dos bons números, o país convive com uma alta dúvida pública, cerca de 93% do PIB. O valor já foi maior, cerca de 103% em 2023, mas é um desafio para o governo recém reeleito de Hakainde Hichilema.

Segundo o presidente da ApexBrasil, Laudemir André Müller, a aproximação com países africanos voltou a ocupar espaço na estratégia comercial brasileira. Durante a abertura do evento, ele afirmou que a retomada da cooperação econômica com a África é uma prioridade do governo brasileiro.

“E por que a África é tão importante? Primeiro, porque temos uma profunda conexão histórica e cultural. Além disso, os países africanos são parceiros estratégicos para enfrentar desafios globais”, afirmou Müller durante abertura do seminário.

O presidente da ApexBrasil destacou que o comércio entre Brasil e África passou por diferentes fases nas últimas décadas. Segundo ele, a corrente comercial chegou a aproximadamente US$ 28 bilhões em 2020, mas perdeu força posteriormente. Em 2025, o intercâmbio comercial voltou a crescer e alcançou cerca de US$ 24 bilhões, conforme dados apresentados pelo presidente da ApexBrasil.

Zâmbia busca experiência brasileira em agricultura

A agricultura aparece como uma das principais frentes de cooperação entre os dois países. A Zâmbia busca ampliar a industrialização de cadeias produtivas de milho, trigo, mandioca e soja, enquanto o Brasil apresenta sua experiência em tecnologia e máquina agrícola, produção de alimentos e genética animal.

Para Müller, os países possuem características que podem aproximar suas cadeias produtivas. Ele afirmou que o Brasil pode contribuir com conhecimento técnico para apoiar o desenvolvimento agrícola zambiano.

“A Zâmbia busca reduzir a pobreza e modernizar sua agricultura, e o Brasil possui experiência em tecnologia agrícola, genética animal e produção de alimentos, soluções que podem ser adaptadas às condições climáticas semelhantes entre os dois países”, disse.

O diretor-geral da Agência de Desenvolvimento da Zâmbia, Albert Halwampa, afirmou que o país africano quer aprender com o modelo brasileiro de produção em larga escala.

Segundo Halwampa, o Brasil possui mais de 200 milhões de cabeças de gado, enquanto a Zâmbia tem cerca de 7 milhões, uma diferença de escala que mostra, segundo ele, o espaço para cooperação no setor pecuário.

O executivo também citou o interesse da Zâmbia em conhecer a experiência brasileira na produção de etanol. Segundo ele, o Brasil produz cerca de 40 bilhões de litros por ano e pode contribuir para reduzir a dependência do país africano de combustíveis importados.

“Se aprendermos com o Brasil a cultivar mais soja e mais milho e produzir alguns desses produtos e subprodutos, como o etanol, poderemos começar a reduzir a dependência das importações”, afirmou Halwampa.

Empresas brasileiras avaliam oportunidades em infraestrutura e energia

Além da agricultura, a agenda entre Brasil e Zâmbia envolve setores como indústria, inovação, tecnologia agrícola, saúde e energia.

A Zâmbia busca atrair empresas brasileiras para o Corredor Econômico de Lobito, eixo de infraestrutura e logística que pretende ampliar a conexão da região com a costa atlântica e facilitar o transporte de produtos.

Na área energética, a ApexBrasil apontou oportunidades em fontes renováveis, biogás e segurança energética. Segundo Müller, o Brasil pode contribuir com soluções para apoiar o desenvolvimento industrial do país africano.

Brasil tenta ampliar presença econômica no continente africano

A aproximação com a Zâmbia faz parte de um esforço mais amplo do Brasil para ampliar sua presença comercial na África.

Desde 2023, a ApexBrasil informou ter realizado oito missões empresariais no continente em parceria com o Ministério das Relações Exteriores, com participação de mais de 600 empresas e 92 iniciativas comerciais.

Em 2025, mais de mil empresas receberam apoio da agência para processos de internacionalização, segundo Müller.

Para a ApexBrasil, o potencial africano está relacionado ao crescimento populacional, à disponibilidade de terras agrícolas e à presença de minerais considerados estratégicos para a transição energética.

Na relação específica com a Zâmbia, os números ainda são reduzidos. As exportações brasileiras para o país foram lideradas por máquinas não elétricas, com 29,8% da pauta, seguidas por móveis, com 23,3%, e carnes de aves, com 22,3%. O país também abriu recentemente seu mercado para o café verde brasileiro.

O diretor-geral da ZDA afirmou que o próximo passo é transformar o memorando de entendimento em iniciativas práticas.

“Não queremos apenas assinar um documento. No fim das contas, precisamos implementar”, disse Halwampa.

*O jornalista viajou a convite da ApexBrasil.

Acompanhe tudo sobre:ExportaçõesApexÁfrica
Próximo

Mais de Mundo

'Dividendo Trump': presidente dos EUA oferece US$ 5 mil em troca de voto

Irã retoma atividade preocupante em centro de enriquecimento de Urânio, diz instituto

Guerras, fertilizantes e clima podem trazer nova onda de instabilidade para sistema alimentar global

EUA promete 'era de ouro' com Colômbia em agenda bilionária

Mais na Exame

Casual

Panerai celebra aniversário com dois relógios de inspiração vintage

Pop

11 de Setembro: 15 filmes e documentários sobre os atentados que completam 25 anos

Brasil

Fachin pede a Mendonça que retire o sigilo de todos os processos do caso Master

Esporte

Derrota histórica e sorriso no rosto: Alcaraz avalia retorno 'positivo' após cinco meses afastado