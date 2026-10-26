Homem de 107 anos revela o que mais comia ao falar sobre longevidade

O veterano da Segunda Guerra Mundial Owen Filer, considerado o homem mais velho do País de Gales, completou 107 anos na última segunda-feira, 19. Ao falar sobre sua longevidade, o britânico revelou um hábito alimentar que o acompanhou ao longo da vida.

Em entrevista à BBC, Filer contou que sempre procurou evitar excessos na alimentação e que costumava consumir um prato tradicional britânico, conhecido como fish and chips: “Nunca comi demais. Eu vivia de peixe com batatas fritas”, afirmou. Entre os peixes preferidos estão o bacalhau e a pescada.

Apesar da preferência alimentar, o veterano reconhece que não existe uma explicação simples para ter ultrapassado um século de vida.

Qual é o segredo da longevidade de Owen Filer?

Além da alimentação, Filer atribui parte de sua longevidade ao trabalho e à maneira como conduziu a própria vida.

Embora não saiba explicar exatamente como chegou aos 107 anos, o veterano acredita que ter trabalhado durante toda a vida contribuiu para sua trajetória.

Nascido em 1919, Filer cresceu em uma família que enfrentava dificuldades financeiras e recordou que a falta de dinheiro e alimentos marcou sua infância.

Quem é o veterano que completou 107 anos?

Durante a Segunda Guerra Mundial, Owen Filer serviu no Regimento Real de Fuzileiros Galeses e, posteriormente, no Corpo de Polícia Militar, em Bombaim, na Índia.

Foi durante o serviço militar que o veterano recebeu ajuda da SSAFA, instituição britânica de apoio às Forças Armadas. Após descobrir que seu pai estava gravemente doente, Filer contou com o auxílio da organização para retornar ao País de Gales, mas não conseguiu chegar a tempo de reencontrá-lo.

Mais de oito décadas depois, essa ligação foi lembrada durante as comemorações de seu aniversário. Segundo comunicado da SSAFA, Filer foi homenageado em 16 de outubro no Centro de Apoio a Veteranos de Tredegar, onde recebeu um presente especial em reconhecimento à trajetória militar.

As celebrações continuaram no cinema Market Hall, em Brynmawr, onde o veterano chegou acompanhado da filha Anne Messore, de 80 anos, sob escolta da Polícia Militar, e foi recebido com tapete vermelho.

Para a ocasião, escolheu assistir à comédia "One Good Turn" ("Uma boa ação"), estrelada por Norman Wisdom.

Filer tem quatro filhos, dez netos e 15 bisnetos.

Foto: SSAFA (SSAFA)

Como é a rotina do homem mais velho do País de Gales?

Mesmo aos 107 anos, Filer mantém hábitos cotidianos que chamam a atenção de pessoas próximas.

Darren Foote, outro veterano que ajudou a organizar a comemoração, contou que Filer continua se levantando diariamente, escolhendo uma camisa limpa, colocando gravata e cuidando dos sapatos.

Segundo Foote, o veterano procura começar o dia com um propósito e não compreende por que recebe tanta atenção por sua idade.

Comer peixe com batatas fritas aumenta a longevidade?

Embora Filer associe sua longevidade ao consumo de peixe com batatas fritas e ao trabalho, não há evidências apresentadas no relato de que esses hábitos tenham sido responsáveis por sua idade avançada.

A expectativa de vida está relacionada a diferentes fatores, como genética, ambiente, condições socioeconômicas e hábitos de vida. Por isso, o consumo de um alimento específico não pode ser apontado, isoladamente, como explicação para a longevidade.

O próprio veterano reconhece que não sabe exatamente como chegou aos 107 anos e afirma não existir uma fórmula secreta para viver tanto.