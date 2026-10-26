Homem de 107 anos revela o que mais comia ao falar sobre longevidade

Longevidade: Owen Filer completou 107 anos em 19 de outubro e é considerado o homem mais velho do País de Gales (Wales Online/Reprodução)
Redatora
Publicado em 26 de outubro de 2026 às 14h36.
O veterano da Segunda Guerra Mundial Owen Filer, considerado o homem mais velho do País de Gales, completou 107 anos na última segunda-feira, 19. Ao falar sobre sua longevidade, o britânico revelou um hábito alimentar que o acompanhou ao longo da vida.
Em entrevista à BBC, Filer contou que sempre procurou evitar excessos na alimentação e que costumava consumir um prato tradicional britânico, conhecido como fish and chips: “Nunca comi demais. Eu vivia de peixe com batatas fritas”, afirmou. Entre os peixes preferidos estão o bacalhau e a pescada.
Apesar da preferência alimentar, o veterano reconhece que não existe uma explicação simples para ter ultrapassado um século de vida.
Além da alimentação, Filer atribui parte de sua longevidade ao trabalho e à maneira como conduziu a própria vida.
Embora não saiba explicar exatamente como chegou aos 107 anos, o veterano acredita que ter trabalhado durante toda a vida contribuiu para sua trajetória.
Nascido em 1919, Filer cresceu em uma família que enfrentava dificuldades financeiras e recordou que a falta de dinheiro e alimentos marcou sua infância.
Durante a Segunda Guerra Mundial, Owen Filer serviu no Regimento Real de Fuzileiros Galeses e, posteriormente, no Corpo de Polícia Militar, em Bombaim, na Índia.
Foi durante o serviço militar que o veterano recebeu ajuda da SSAFA, instituição britânica de apoio às Forças Armadas. Após descobrir que seu pai estava gravemente doente, Filer contou com o auxílio da organização para retornar ao País de Gales, mas não conseguiu chegar a tempo de reencontrá-lo.
Mais de oito décadas depois, essa ligação foi lembrada durante as comemorações de seu aniversário. Segundo comunicado da SSAFA, Filer foi homenageado em 16 de outubro no Centro de Apoio a Veteranos de Tredegar, onde recebeu um presente especial em reconhecimento à trajetória militar.
As celebrações continuaram no cinema Market Hall, em Brynmawr, onde o veterano chegou acompanhado da filha Anne Messore, de 80 anos, sob escolta da Polícia Militar, e foi recebido com tapete vermelho.
Para a ocasião, escolheu assistir à comédia "One Good Turn" ("Uma boa ação"), estrelada por Norman Wisdom.
Filer tem quatro filhos, dez netos e 15 bisnetos.
Mesmo aos 107 anos, Filer mantém hábitos cotidianos que chamam a atenção de pessoas próximas.
Darren Foote, outro veterano que ajudou a organizar a comemoração, contou que Filer continua se levantando diariamente, escolhendo uma camisa limpa, colocando gravata e cuidando dos sapatos.
Segundo Foote, o veterano procura começar o dia com um propósito e não compreende por que recebe tanta atenção por sua idade.
Embora Filer associe sua longevidade ao consumo de peixe com batatas fritas e ao trabalho, não há evidências apresentadas no relato de que esses hábitos tenham sido responsáveis por sua idade avançada.
A expectativa de vida está relacionada a diferentes fatores, como genética, ambiente, condições socioeconômicas e hábitos de vida. Por isso, o consumo de um alimento específico não pode ser apontado, isoladamente, como explicação para a longevidade.
O próprio veterano reconhece que não sabe exatamente como chegou aos 107 anos e afirma não existir uma fórmula secreta para viver tanto.