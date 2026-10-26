EXAME reúne principais vozes da longevidade para debater o futuro dos negócios no Brasil

A longevidade está transformando a forma como vivemos e a agenda dos negócios: estamos preparados?

É a pergunta que irá guiar o evento promovido pela EXAME nesta terça-feira, 27 de outubro, a partir das 9h, na sede da empresa, em São Paulo.

O encontro reúne os principais especialistas, executivos e pesquisadores para discutir como o envelhecimento da população afeta a saúde, o mercado de trabalho, as finanças e a infraestrutura das cidades e marca o lançamento de uma nova editoria da redação com a temática de longevidade.

O retrato do Brasil dimensiona a mudança, e o tamanho do desafio: a expectativa de vida chegou a 76,6 anos, a maior da história do país. Hoje, 17% da população tem mais de 60 anos, proporção maior que a de jovens, que somam 10%.

Em 2030, serão 40 milhões de brasileiros nessa faixa etária. No mercado de trabalho, o número de profissionais com 60 anos ou mais cresceu 53% na última década.

Fique por dentro da programação

A abertura, às 9h, fica com Alexandre Kalache, presidente do Centro Internacional da Longevidade Brasil e um dos grandes nomes da longevidade no Brasil.

Em seguida, a CEO do Grupo Fleury, Jeane Tsutsui fala sobre os impactos do envelhecimento no sistema de saúde. Às 9h50, Lilian Liang e Nicolas Toth Jr apresentam os hábitos que os centenários têm em comum.

Depois do coffee break, às 10h45, Chao Lung Wen, Pedro Saddi e Karla Camargo debatem o papel da ciência e da tecnologia no futuro da saúde. O painel “Tempo de reinvenção”, às 11h30, reúne Silvia Ruiz, jornalista e CEO da Re-Age e Gabriela Viana, Conselheira e Psicoterapeuta.

A tarde é dedicada a trabalho, finanças e infraestrutura. Às 13h, Fran Winandy trata dos novos caminhos das carreiras em uma sociedade longeva.

Na sequência, Ricardo Humberto Rocha discute como planejar 50 anos de aposentadoria. Às 14h20, José Maila fala sobre a força empreendedora dos 60+.

O painel das 14h40 aborda a infraestrutura para a longevidade, com cidades, cuidados e serviços, e conta com Flavia Ranieri, Rodrigo Goulart e Roberto Baranowski Coutinho. A palestra de encerramento, “Longevidade é escolha”, é de Blenda Oliveira, às 15h30.

O evento é voltado a executivos C-level, conselheiros e lideranças das áreas de RH, marketing, ESG, saúde, mercado financeiro, seguros, previdência, arquitetura e construção, além de representantes do poder público.

A programação completa está neste site.

Longevidade é a nova agenda de negócios do Brasil

Data: terça-feira, 27 de outubro de 2026

Horário: a partir das 9h (credenciamento às 8h)

Local: Rua da Consolação, 1601

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