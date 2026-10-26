ESG
COP31Melhores do ESGAmazôniaAttest ESGLongevidade

Parceiro institucional:

logo_pacto-global_100x50

EXAME reúne principais vozes da longevidade para debater o futuro dos negócios no Brasil

Evento em São Paulo nesta terça-feira, 27 de outubro, discute os impactos do envelhecimento da população na saúde, carreira, negócios e finanças; Restam poucas vagas: inscreva-se aqui

O Brasil vive uma transformação que vai muito além do aumento da expectativa de vida, impactando mercados, comportamentos e escolhas (EXAME / Imagem gerada por IA)

O Brasil vive uma transformação que vai muito além do aumento da expectativa de vida, impactando mercados, comportamentos e escolhas (EXAME / Imagem gerada por IA)

Sofia Schuck
Sofia Schuck

Repórter de ESG

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 11h00.

Última atualização em 26 de outubro de 2026 às 11h22.

Priorizar nos meus resultados Google

A longevidade está transformando a forma como vivemos e a agenda dos negócios: estamos preparados?

É a pergunta que irá guiar o evento promovido pela EXAME nesta terça-feira, 27 de outubro, a partir das 9h, na sede da empresa, em São Paulo.

O encontro reúne os principais especialistas, executivos e pesquisadores para discutir como o envelhecimento da população afeta a saúde, o mercado de trabalho, as finanças e a infraestrutura das cidades e marca o lançamento de uma nova editoria da redação com a temática de longevidade. 

O retrato do Brasil dimensiona a mudança, e o tamanho do desafio: a expectativa de vida chegou a 76,6 anos, a maior da história do país. Hoje, 17% da população tem mais de 60 anos, proporção maior que a de jovens, que somam 10%.

Em 2030, serão 40 milhões de brasileiros nessa faixa etária. No mercado de trabalho, o número de profissionais com 60 anos ou mais cresceu 53% na última década.

Fique por dentro da programação

A abertura, às 9h, fica com Alexandre Kalache, presidente do Centro Internacional da Longevidade Brasil e um dos grandes nomes da longevidade no Brasil.

Em seguida, a CEO do Grupo Fleury, Jeane Tsutsui fala sobre os impactos do envelhecimento no sistema de saúde. Às 9h50, Lilian Liang e Nicolas Toth Jr apresentam os hábitos que os centenários têm em comum.

Depois do coffee break, às 10h45, Chao Lung Wen, Pedro Saddi e Karla Camargo debatem o papel da ciência e da tecnologia no futuro da saúde. O painel “Tempo de reinvenção”, às 11h30, reúne Silvia Ruiz, jornalista e CEO da Re-Age e Gabriela Viana, Conselheira e Psicoterapeuta. 

A tarde é dedicada a trabalho, finanças e infraestrutura. Às 13h, Fran Winandy trata dos novos caminhos das carreiras em uma sociedade longeva.

Na sequência, Ricardo Humberto Rocha discute como planejar 50 anos de aposentadoria. Às 14h20, José Maila fala sobre a força empreendedora dos 60+.

O painel das 14h40 aborda a infraestrutura para a longevidade, com cidades, cuidados e serviços, e conta com Flavia Ranieri, Rodrigo Goulart e Roberto Baranowski Coutinho. A palestra de encerramento, “Longevidade é escolha”, é de Blenda Oliveira, às 15h30.

O evento é voltado a executivos C-level, conselheiros e lideranças das áreas de RH, marketing, ESG, saúde, mercado financeiro, seguros, previdência, arquitetura e construção, além de representantes do poder público.

A programação completa está neste site. 

Longevidade é a nova agenda de negócios do Brasil

Data: terça-feira, 27 de outubro de 2026
Horário: a partir das 9h (credenciamento às 8h)
Local: Rua da Consolação, 1601
Últimas inscrições neste link.

  • 1/12 (Dilma Campos)

  • Grazielle Parenti, vice-presidente de Sustentabilidade e Assuntos Corporativos da Syngenta Brasil e Head de Alianças da Cadeia de Valor global do Syngenta Group

    2/12 Grazielle Parenti, vice-presidente de Sustentabilidade e Assuntos Corporativos da Syngenta Brasil e Head de Alianças da Cadeia de Valor global do Syngenta Group (Grazielle Parenti - Syngenta GroupFoto: Leandro FonsecaData: 23/10/2024)

  • Giovana Pacini, Country Manager da Merz Aesthetics Latam

    3/12 Giovana Pacini, Country Manager da Merz Aesthetics Latam (2 - GIOVANA PACINI)

  • Viviane Elias Moreira, conselheira fiscal no Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social

    4/12 Viviane Elias Moreira, conselheira fiscal no Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social (Viviane Elias Moreira)

  • Thais dos Santos, diretora de Comunicação, DE&I e Sustentabilidade na L'Oréal Grande Público

    5/12 Thais dos Santos, diretora de Comunicação, DE&I e Sustentabilidade na L'Oréal Grande Público (_MG_7832_site)

  • Daniela Cachich, presidente de Future Beverages da Ambev

    6/12 Daniela Cachich, presidente de Future Beverages da Ambev (Daniela_cachich)

  • Isabella Wanderley, gerente geral e vice-presidente corporativa da farmacêutica Novo Nordisk Brasil

    7/12 Isabella Wanderley, gerente geral e vice-presidente corporativa da farmacêutica Novo Nordisk Brasil (Isabella Wanderley)

  • Adriana Ferreira Silva, jornalista, escritora e cofundadora da Grená

    8/12 Adriana Ferreira Silva, jornalista, escritora e cofundadora da Grená (Adriana Ferreira Silva)

  • Naamisis Campos, CHRO da RD Station

    9/12 Naamisis Campos, CHRO da RD Station (Naamisis Campos)

  • Heloísa Simão, conselheira corporativa

    10/12 Heloísa Simão, conselheira corporativa (Heloísa Simão, conselheira corporativa)

  • Suellen Rodrigues, Diretora Científica na MSD LATAM

    11/12 Suellen Rodrigues, Diretora Científica na MSD LATAM (Suellen Rodrigues)

  • Annali Duarte, head de Serviços Globais de Pagamentos (GPS) no Bank of America

    12/12 Annali Duarte, head de Serviços Globais de Pagamentos (GPS) no Bank of America (Annali Duarte)

Acompanhe tudo sobre:ESGlongevidadeMercado de trabalhoFinançasqualidade-de-vidaSaúde

Mais de ESG

Quando outubro acabar: como garantir o combate ao câncer de mama em todo o ano

Com alerta para El Niño, SP amplia ações contra enchentes e secas com R$ 1,19 bilhão

Sem indústria, não há bioeconomia: o papel do setor na COP17

96% dos recifes de coral do mundo podem entrar em colapso até 2075, alerta estudo

Mais na Exame

Mercados

Ações podem perder até 30% com a reeleição de Lula, diz Morgan Stanley

Exame IN

Anthropic prepara IPO de até US$ 1,75 trilhão e testa apetite de Wall Street por IA

Mundo

Filho de Trump compara Lula a Maduro em publicação compartilhada nas redes

Pop

Nova temporada de 'Lupin' conquista a crítica e chega ao topo da Netflix mundial