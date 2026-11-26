O Grupo Boticário está em busca de uma nova geração de talentos para acelerar o crescimento de seus negócios no mercado de beleza. A companhia abriu as inscrições para os programas de Estágio e Trainee 2027, com remunerações de R$ 2.300 e R$ 10.350, respectivamente.

Nesta edição, porém, o programa de trainee foge do modelo tradicional de recrutamento de recém-formados. A empresa busca profissionais que tenham concluído a graduação até 2024 e que já possuam experiência no mercado de trabalho, incluindo aqueles que ocupam cargos de analista pleno ou sênior.

A proposta é atrair profissionais com maior maturidade, capacidade de execução e visão estratégica para solucionar desafios nas áreas de Marketing e Negócios.

Não há restrição quanto ao curso de graduação. As inscrições para o programa de trainee seguem abertas até 12 de janeiro de 2027.

O novo perfil de trainee do Grupo Boticário

A reformulação dos programas de entrada acompanha as transformações do mercado de trabalho e a necessidade de desenvolver profissionais capazes de assumir responsabilidades estratégicas em menos tempo.

Os participantes terão acesso a mentorias, acompanhamento da liderança executiva, imersão nas áreas de negócio e participação em projetos reais da companhia.

"Estamos redesenhando a porta de entrada do Grupo Boticário para refletir o futuro do trabalho e a velocidade do nosso negócio. Tanto no Estágio quanto no Trainee, elevamos as exigências técnicas sem abrir mão do nosso compromisso inegociável com a diversidade e a inclusão", afirma Carolina Michelutti, diretora de Atração e Gestão de Talentos do Grupo Boticário.

O programa de trainee terá duração de até 18 meses, com início previsto para abril de 2027.

Estágio terá foco em inteligência artificial e habilidades humanas

O avanço da inteligência artificial também motivou mudanças no programa de estágio da companhia.

Com bolsa-auxílio de R$ 2.300 e jornada diária de seis horas, os estudantes selecionados participarão de projetos com foco no desenvolvimento de competências que complementam o uso da tecnologia, como pensamento crítico, inovação, empatia e julgamento ético.

"Queremos jovens talentos e profissionais com repertório que queiram acelerar suas carreiras por meio de autonomia, inovação, pensamento crítico e o uso inteligente da tecnologia para contribuir com a transformação do mercado de beleza", diz Michelutti.

Podem se candidatar estudantes de bacharelado ou tecnólogo que tenham disponibilidade para estagiar por, pelo menos, 15 meses a partir de abril de 2027.

O programa terá duração de até dois anos.

Além da remuneração, os aprovados nos dois programas terão acesso a benefícios como planos de saúde e odontológico e descontos de até 40% nos produtos das marcas do Grupo Boticário.

Como se inscrever nas vagas de estágio e trainee do Grupo Boticário?

Programa de Trainee 2027

Salário: R$ 10.350;

Requisitos: graduação concluída até 2024 e experiência prévia no mercado de trabalho;

Áreas de atuação: Marketing e Negócios;

Duração: até 18 meses;

Início: abril de 2027;

Inscrições: até 12 de janeiro de 2027;

Onde se inscrever: veja aqui [inserir link].

Programa de Estágio 2027