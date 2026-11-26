RESUMO ＋ O financiamento de celular com parcelas fixas sem juros é a preferência de 71% dos consumidores, segundo o Instituto Locomotiva. Para ampliar o acesso ao crédito e reduzir riscos para o varejo, a fintech PayJoy utiliza o próprio aparelho como garantia da operação, modelo que permite aprovar mais de 80% das propostas de crédito.

Segundo o Instituto Locomotiva, quando o assunto é a compra de um novo celular, 71% dos consumidores preferem financiamentos com parcelas fixas sem juros.

O financiamento do aparelho está ficando mais popular à medida em que 86% dos consumidores das classes C, D e E passam a considerá-lo um instrumento indispensável para trabalhar.

Como 79% dos mesmos consumidores já deixaram de adquirir um aparelho por falta de dinheiro à vista ou por restrição de crédito no varejo, empresas passaram a repensar a oferta para o financiamento.

Para elas, a própria estrutura das linhas tradicionais de financiamento afasta o consumidor de menor renda, o que cria barreira na ponta do varejo.

41% dos consumidores afirmam que as parcelas de crédito tradicional não cabem no orçamento familiar,

não cabem no orçamento familiar, 38% evitam tomar recursos por receio do superendividamento,

24% que temem os impactos de eventuais atrasos.

A força do crédito próprio no ponto de venda é visível no ecossistema do grande varejo.

Contudo, a concessão do crediário tradicional exige das redes de varejo a gestão direta da inadimplência e o represamento de capital de giro em provisões de risco, gerando uma taxa de recusa relevante no caixa das lojas.

Para contornar o gargalo de aprovação sem expor o caixa do comerciante, soluções alternativas de crédito com garantia no próprio aparelho ganham espaço.

A fintech PayJoy, pioneira na tecnologia de crédito garantido no dispositivo, superou a marca de 20 milhões de clientes atendidos em 9 países, acumulando mais de US$ 3,5 bilhões financiados desde 2015.

O diferencial do modelo está na remoção do risco financeiro do balanço do varejista: a fintech assume 100% do risco de inadimplência e a operação de cobrança.

Para a loja, o fluxo de caixa torna-se previsível, recebendo a entrada do cliente no ato da compra no próprio PDV e o repasse à vista do valor financiado em poucos dias após a data da venda.

Mas como a oferta de financiamento está sendo pensada

A princípio, para atender o interesse crescente dos brasileiros pelo celular financiado, empresas como a PauJoy estão explorando modelos que garantam uma operação, acima de tudo, funcional.

No modelo da PayJoy, o próprio aparelho financiado funciona como garantia, por meio de um software. Isso reduz o risco da operação e permite à empresa aprovar mais de 80% das propostas de crédito.

O dispositivo fica com o cliente o tempo todo: em caso de inadimplência, algumas funcionalidades são restringidas temporariamente, mas as ligações de emergência e os canais de atendimento continuam disponíveis durante esse período.

“Ao utilizar o smartphone como garantia, nossa tecnologia de restrição de funcionalidades temporária nos ajuda a oferecer crédito a pessoas com acesso limitado aos serviços financeiros tradicionais. Essa abordagem permite gerenciar o risco da operação, e ajudar os clientes a construir um histórico de crédito positivo”, explica Wagner Mendonça, Country Manager da PayJoy no Brasil.