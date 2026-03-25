Fotografia de lince ‘malabarista’ vence prêmio mundial; veja as imagens

Uma cena incomum da natureza garantiu o primeiro lugar em um dos principais concursos de fotografia do mundo. Um lince ibérico foi registrado arremessando um roedor no ar durante a caça, e a imagem foi escolhida pelo público como a melhor do Wildlife Photographer of the Year 2026, organizado pelo Museu de História Natural de Londres.

A fotografia foi registrada pelo austríaco Josef Stefan, na Espanha, e chamou atenção por capturar um comportamento típico de filhotes da espécie durante a caça.

Imagem vencedora se destaca por comportamento raro

O registro mostra um jovem lince lançando sua presa no ar antes de capturá-la novamente, em uma cena que combina técnica, precisão e comportamento animal pouco documentado em fotografia.

A imagem foi escolhida por votação popular entre 24 finalistas e recebeu parte dos 85.917 votos registrados nesta edição, que bateu recorde de participação.

Imagem feita por Josef Stefan, na Espanha, venceu o prêmio internacional de fotografia da natureza (Josef Stefan/Wildlife Photographer of the Year – People’s Choice Award 2026)

Outras fotos premiadas mostram cenas incomuns da natureza

Além da imagem vencedora, outras quatro fotografias receberam destaque na votação do público. Entre elas, está o registro de uma ursa-polar com seus filhotes no Canadá, feito por Christopher Paetkau, que destaca mudanças ambientais na região do Ártico.

Outra imagem marcante mostra filhotes de urso brincando no meio de uma estrada iluminada por faróis, capturada por Will Nicholls.

Também foram reconhecidas a fotografia de flamingos voando entre estruturas humanas na Namíbia, de Alexandre Brisson, e o registro de um cervo carregando restos de um rival após disputa, feito por Kohei Nagira.

Veja as imagens:

Foto: Christopher Paetkau – Wildlife Photographer of the Year – People’s Choice Award 2026

Foto: Will Nicholls – Wildlife Photographer of the Year – People’s Choice Award 2026

Foto: Alexandre Brisson – Wildlife Photographer of the Year – People’s Choice Award 2026

Foto: Kohei Nagira – Wildlife Photographer of the Year – People’s Choice Award 2026

As imagens selecionadas passam a integrar a exposição oficial do concurso, que será exibida ao público em Londres antes de seguir em turnê internacional.

O prêmio Wildlife Photographer of the Year é considerado um dos mais importantes do mundo na área de fotografia de vida selvagem e reúne registros de fotógrafos de dezenas de países.