O que é Creutzfeld-Jakob? doença rara de Lito Sousa que pode causar perda de movimentos e demência

O influenciador Lito Souza, do canal Aviões e Músicas, foi diagnosticado com a doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ), condição neurodegenerativa que não tem cura e pode provocar perda dos movimentos e demência. A informação foi divulgada por sua esposa, Mila, em um vídeo publicado nesta sexta-feira, 21.

Segundo Mila, o diagnóstico levou tempo para ser confirmado. Nas últimas semanas, Lito perdeu parte da capacidade motora e passou por exames até receber a confirmação da doença. "Nas últimas semanas ele já perdeu bastante movimento, mas a lucidez dele ainda está íntegra", comentou emocionada.

O diagnóstico ocorre após Lito relatar outros problemas de saúde. Em julho, o influenciador havia confirmado um quadro de câncer de próstata. No início de agosto, contou em vídeo que, durante o tratamento contra o câncer, percebeu uma dormência fora do normal no braço esquerdo. O sintoma evoluiu depois de uma viagem de avião aos Estados Unidos e fez com que ele antecipasse o retorno ao Brasil para investigar o problema.

Ao procurar atendimento médico, Lito recebeu o diagnóstico de uma inflamação no cérebro. De acordo com Mila, foi a partir desse quadro que o influenciador passou por uma série de exames. Os procedimentos levaram à confirmação da doença de Creutzfeldt-Jakob.

A esposa informou que Lito deverá permanecer em home care, tratamento hospitalar realizado em casa, e precisará do acompanhamento de um cuidador.

O que é a doença de Creutzfeldt-Jakob?

A doença de Creutzfeldt-Jakob é uma doença priônica humana rara, progressiva e sem cura. O quadro pode começar com demência, perda de memória e tremores e avançar para outros sinais neurológicos, com impacto simultâneo em diferentes regiões do cérebro.

A condição faz parte das Encefalopatias Espongiformes Transmissíveis (EET), grupo de doenças que recebe esse nome por causa da possibilidade de transmissão e das alterações provocadas no tecido cerebral. Quando analisado, esse tecido pode apresentar um padrão semelhante ao de uma esponja.

Principais sintomas

Perda rápida de memória, confusão e dificuldade de raciocínio.

Alterações de comportamento, humor ou personalidade.

Perda de coordenação e equilíbrio, marcha instável e quedas.

Contrações musculares involuntárias e súbitas, chamadas mioclonias.

Tremores, rigidez ou lentidão dos movimentos.

Dificuldade para falar, compreender ou encontrar palavras.

Distúrbios visuais, como visão turva ou perda de partes do campo visual.

Fraqueza, falta de coordenação motora e dificuldade para realizar tarefas.

Sonolência, fadiga, insônia ou perda de apetite.

Em fases avançadas, dificuldade para engolir, perda importante da autonomia, ausência de fala e coma.

Doença tem poucos registros no Brasil

A doença de Creutzfeldt-Jakob é considerada rara e tem poucos registros desde as primeiras notificações, na década de 1960.

Entre 2005 e 2021, o Brasil registrou 1.576 notificações de casos suspeitos da doença de Creutzfeldt-Jakob, segundo levantamento do Ministério da Saúde. Do total, 34% tiveram confirmação, o equivalente a cerca de 547 casos ao longo de 16 anos.

De acordo com o boletim epidemiológico, São Paulo concentrou 202 casos. Minas Gerais registrou 57; Paraná, 44; Rio de Janeiro, 38; e Rio Grande do Sul, 35.