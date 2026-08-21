O que é Creutzfeld-Jakob? doença rara de Lito Sousa que pode causar perda de movimentos e demência

Lito Sousa: Doença neurodegenerativa rara não tem cura e pode causar demência, perda de memória, tremores e comprometimento dos movimentos. (YouTube/Reprodução)
Repórter
Publicado em 21 de agosto de 2026 às 10h53.
Última atualização em 21 de agosto de 2026 às 12h09.
O influenciador Lito Souza, do canal Aviões e Músicas, foi diagnosticado com a doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ), condição neurodegenerativa que não tem cura e pode provocar perda dos movimentos e demência. A informação foi divulgada por sua esposa, Mila, em um vídeo publicado nesta sexta-feira, 21.
Segundo Mila, o diagnóstico levou tempo para ser confirmado. Nas últimas semanas, Lito perdeu parte da capacidade motora e passou por exames até receber a confirmação da doença. "Nas últimas semanas ele já perdeu bastante movimento, mas a lucidez dele ainda está íntegra", comentou emocionada.
O diagnóstico ocorre após Lito relatar outros problemas de saúde. Em julho, o influenciador havia confirmado um quadro de câncer de próstata. No início de agosto, contou em vídeo que, durante o tratamento contra o câncer, percebeu uma dormência fora do normal no braço esquerdo. O sintoma evoluiu depois de uma viagem de avião aos Estados Unidos e fez com que ele antecipasse o retorno ao Brasil para investigar o problema.
Ao procurar atendimento médico, Lito recebeu o diagnóstico de uma inflamação no cérebro. De acordo com Mila, foi a partir desse quadro que o influenciador passou por uma série de exames. Os procedimentos levaram à confirmação da doença de Creutzfeldt-Jakob.
A esposa informou que Lito deverá permanecer em home care, tratamento hospitalar realizado em casa, e precisará do acompanhamento de um cuidador.
A doença de Creutzfeldt-Jakob é uma doença priônica humana rara, progressiva e sem cura. O quadro pode começar com demência, perda de memória e tremores e avançar para outros sinais neurológicos, com impacto simultâneo em diferentes regiões do cérebro.
A condição faz parte das Encefalopatias Espongiformes Transmissíveis (EET), grupo de doenças que recebe esse nome por causa da possibilidade de transmissão e das alterações provocadas no tecido cerebral. Quando analisado, esse tecido pode apresentar um padrão semelhante ao de uma esponja.
A doença de Creutzfeldt-Jakob é considerada rara e tem poucos registros desde as primeiras notificações, na década de 1960.
Entre 2005 e 2021, o Brasil registrou 1.576 notificações de casos suspeitos da doença de Creutzfeldt-Jakob, segundo levantamento do Ministério da Saúde. Do total, 34% tiveram confirmação, o equivalente a cerca de 547 casos ao longo de 16 anos.
De acordo com o boletim epidemiológico, São Paulo concentrou 202 casos. Minas Gerais registrou 57; Paraná, 44; Rio de Janeiro, 38; e Rio Grande do Sul, 35.