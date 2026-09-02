Gabriel Medina é o último brasileiro na briga pelo título em Fiji da WSL

Gabriel Medina é o único brasileiro que ainda segue vivo na disputa de Fiji, oitava etapa do calendário 2026 da World Surf League (WSL).

A "Brazilian Storm" havia colocado cinco surfistas nas oitavas de final, mas o dia decisivo da competição terá apenas ele em quadra. Yago Dora foi o último a cair, na madrugada desta quarta-feira, 2, derrotado pelo americano Cole Houshmand.

Como tem sido a disputa?

O atual campeão mundial havia avançado até as quartas de final — fase em que Medina também está —, porém não resistiu a Houshmand e não conseguiu vaga na semifinal. Com apenas cinco ondas na soma final, o americano fechou a bateria com 16,13 pontos, graças às notas 8,33 e 7,80, enquanto o brasileiro ficou com 13,27.

A torcida brasileira agora deposita suas esperanças em Medina para reconquistar o topo do pódio em Cloudbreak, título que no ano passado ficou nas mãos de Yago Dora. A próxima e última chamada de baterias está marcada para 15h45 (horário de Brasília), quando terá início a disputa que apontará os finalistas da categoria masculina.

Para carimbar sua vaga na decisão, Gabriel Medina precisará primeiro vencer o francês Kauli Vaast nas quartas. Se avançar, o brasileiro encara na semifinal quem vencer o duelo entre o japonês Connor O'Leary e o americano Griffin Colapinto. Do outro lado da chave, o confronto rumo à final já está definido: Cole Houshmand (EUA) contra Leonardo Fioravanti (ITA). A etapa entra, assim, em sua reta final, com quatro atletas na disputa pelo título.

Medina representa, dessa forma, a última chance do Brasil de erguer mais um troféu em Fiji. Ele, Yago Dora, Italo Ferreira, Samuel Pupo e Miguel Pupo chegaram todos às oitavas de final, mas os outros quatro não resistiram até a fase de quartas.