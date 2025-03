Período Jurássico: pegadas de dinossauros são encontradas em uma escola australiana

Em uma escola rural de Queensland, Austrália, uma placa de pedra que estava exposta por mais de vinte anos guardava um segredo. Recentemente, paleontólogos descobriram que essa rocha continha uma das maiores concentrações de pegadas de dinossauros já registradas na Austrália. As pegadas, datadas de cerca de 200 milhões de anos, pertencem ao início do período Jurássico e revelam a passagem de 47 indivíduos da espécie Anomoepus scambus, um herbívoro de pernas longas e corpo robusto.

Características das Pegadas de Dinossauros

As pegadas, com três dedos, lembram as de aves, o que não é surpreendente, dado que as aves são descendentes diretos dos dinossauros. A análise detalhada das marcas sugere que os animais se moviam lentamente, a uma velocidade de até seis quilômetros por hora, em um ambiente provavelmente úmido, possivelmente seguindo ou atravessando um corpo d'água.

A pedra registra 13 trajetos bem definidos e algumas pegadas isoladas, oferecendo um vislumbre raro do comportamento desses animais em uma época em que nenhum osso de dinossauro foi encontrado na Austrália.

Importância da Descoberta

A descoberta é significativa não apenas pela quantidade de pegadas, mas também por revelar a abundância e o movimento desses dinossauros em uma região onde, até então, não havia registros de ossos fossilizados. Além disso, a análise das pegadas foi realizada com tecnologias avançadas, como imagens em 3D e filtros de luz, permitindo que detalhes microscópicos fossem observados.

Novas Descobertas e Contribuições para a Paleontologia

Após essa descoberta, outras pegadas foram encontradas em outra rocha da escola, indicando que a região pode ter sido um habitat comum para esses animais. Esses achados contribuem para uma compreensão mais profunda do passado geológico da Austrália e destacam a importância de examinar atentamente objetos que podem parecer comuns, mas escondem segredos do passado.