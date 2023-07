Criptomoeda de corrida de hamsters despenca 80% e acende alerta entre investidores

Uma nova criptomoeda se tornou uma verdadeira febre entre investidores. Isso porque ela fazia parte de um projeto um tanto curioso: apostas para corridas de hamsters. A HAMS chegou a movimentar milhões de dólares e custar U$ 3,31, mas agora despenca para US$ 0,63, segundo dados do CoinMarketCap.

O projeto foi lançado em 11 de julho e tinha um propósito bem simples, em que usuários poderiam utilizar a criptomoeda BUSD, que acompanha o preço do dólar, para apostar em hamsters que competiam em “corridas saudáveis”, segundo os seus organizadores. A HAMS, criptomoeda oficial do projeto, foi criada para distribuir receita entre os usuários.

Aproveite todas as possibilidades do mundo crypto. A Mynt ajuda você a explorar o melhor do mercado com segurança e diversidade de criptomoedas. Clique aqui para abrir sua conta.

Popularidade repentina

A popularidade do HamstersGG foi tanta que em alguns dias, o volume diário de apostas foi de US$ 2 mil em cada corrida, com 16 corridas por dia. O site CoinGecko criou uma subcategoria para criptomoedas de “corridas de animais”, na expectativa de que novas criptomoedas do gênero possam surgir em um movimento similar ao das criptomoedas-meme.

No entanto, a euforia com o projeto durou poucos dias e o preço da HAMS, que chegou a US$ 3,31 em sua máxima, agora está em US$ 0,63 segundo dados do CoinGecko. Usuários também chegaram a reclamar de não conseguir sacar seu dinheiro e de atraso nas corridas. Um usuário até mesmo acusou o projeto de apenas transmitir a mesma corrida como se fosse ao vivo.

this hamster racing this is fake lmao, they just loop the streams and rename the hamsters everytime, same one wins everytime lol pic.twitter.com/0eUkin5BWQ — zoomer (@z00m3rf13d) July 20, 2023

"Essa corrida de hamsters é falsa, eles apenas repetem a transmissão e dão outro nome aos hamsters toda vez, o mesmo [hamster] sempre ganha", publicou um usuário no Twitter.

Enquanto o projeto ainda não provou a que veio, investidores precisam se atentar na hora de realizar apostas nas corridas de hamsters. O valor de criptomoedas deste tipo geralmente se baseia em especulação e tendências sociais do momento.

Aproveite todas as possibilidades do mundo crypto. A Mynt ajuda você a explorar o melhor do mercado com segurança e diversidade de criptomoedas. Clique aqui para abrir sua conta.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok