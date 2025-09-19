Engenheiros chineses desenvolvem protótipo de robô inovador capaz de decolar como pássaros

No início de setembro, uma equipe de engenheiros chineses publicou um estudo demonstrando o desenvolvimento de um robô que emula com precisão o movimento do bater de asas de pássaros e morcegos.

O projeto tem como objetivo avançar o campo da robótica inspirada na natureza, chamada de biomimética, imitando os mesmos princípios de atuação observado em vértebras de animais alados.

Nomeado RoboFalcon 2.0, o robô emula com precisão o movimento de asas e é capaz de alcançar o voo controlado por meio de um mecanismo totalmente novo.

O estudo, publicado no jornal científico Science Advances, detalha como o robô replica o movimento FSF Flap-Sweep-Fold (Bater, varrer, dobrar) observado em vertebrados voadores durante voo lento.

O voo lento dos vertebrados

Vertebrados tendem usar movimentos complexos em seu bater de asas ao pairarem, decolarem e pousarem, diferente dos mecanismos vistos em insetos.

A fim de emular isso, o robô apresenta movimentos descendentes que geram sua sustentação no ar e movimentos ascendentes que são aerodinamicamente inativos para melhorar suas características de voo em baixas velocidades.

"Comparado ao pairar dos insetos, que foi muito observado e discutido, a maioria dos vertebrados voadores tendem a usar movimentos de asas mais complexos, gerando apenas sustentação o bastante para se manterem no ar em baixas velocidades. Esse bater de asas ascendente aerodinamicamente inativo faz com que toda a sustentação seja gerada pelo movimento descendente", explicam os cientistas em seu ensaio.

Imagem ilustrativa de observação do funcionamento mecânico de voo de diferentes aves. O funcionamento do robô foi desenvolvido com base nesses princípios. (Science/Divulgação)

O Diferencial do RoboFalcon 2.0

O que diferencia o RoboFalcon 2.0, segundo os pesquisadores, está no movimento único do seu bater de asas, que emprega mecanismos inovadores ainda não utilizados no design de robôs semelhantes:

"Esses casos inspirados em insetos e pássaros usam exclusivamente movimentos de asas com único grau de liberdade: as asas rotacionam apenas no eixo longitudinal do corpo. [...] Isso exibe forte divergência dos movimentos de varredura observados durante o voo de vertebrados. [...] Ainda não existe um robô que utilize tanto as varreduras descendentes que geram sustentação quanto as ascendentes que são aerodinamicamente inativas para atingir um processo de voo semelhante ao observado em pássaros e morcegos."

Um movimento cíclico

Os engenheiros, que atuam pela Northwestern Polytechnical University, na cidade de Xi'an, capital da província de Shaanxi no oeste da China, desenvolveram um mecanismo que combina o bater de asas, a varredura e a dobragem em um único ciclo, imitando as mecânicas por trás do voo lento vertebrado.

De acordo com o estudo, voos reais e testes em túneis de vento validaram as capacidades de decolagem autônoma do RoboFalcon 2.0. Todavia, por mais que as perspectivas sejam promissoras, é provável que o robô ainda dependa de pulos, catapultagem, ou outros dispositivos para auxiliar na decolagem.

O estudo visa inspirar o desenvolvimento futuro de mais veículos inspirados em aves, permitindo designs biomiméticos mais precisos e eficientes.

"Nosso estudo destaca uma solução de engenharia prática para um problema biônico raramente discutido, e a aplica em um robô capaz de bater asas para realizar a locomoção em voo lento que é observada na maioria dos vertebrados voadores."