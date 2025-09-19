Trump e Xi discutem futuro do TikTok em reunião virtual

A reunião virtual desta sexta-feira entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e o presidente chinês, Xi Jinping, promete determinar o destino do TikTok — e potencialmente aliviar as tensões comerciais entre as duas maiores economias do mundo. Trump e Xi devem conversar às 10h, horário de Brasília, ou às 21h em Pequim, sobre um acordo-quadro revelado esta semana para transferir o controle das operações do TikTok nos EUA de sua controladora chinesa ByteDance Ltd. para um consórcio de investidores americanos.

Os detalhes do acordo não foram anunciados, e Trump permaneceu evasivo em uma entrevista à Fox News transmitida nesta quinta-feira, sinalizando que muito depende de como Xi responderá.

“Parece que eles aprovaram o TikTok, e o TikTok representa uma quantia enorme de dinheiro para os Estados Unidos, então isso foi legal, mas veremos como tudo isso funciona”, disse Trump.

Relações comerciais entre EUA e China

A conversa dos líderes será a primeira desde junho, com os dois países envolvidos em um impasse sobre restrições comerciais que afetam setores-chave, como semicondutores e terras raras. Isso inclui discussões sobre o futuro do acesso da fabricante de chips Nvidia à China, atualmente prejudicado pelos controles de exportação dos EUA e pelos esforços chineses para conter a demanda local por seus produtos.

“Estamos muito perto de fechar acordos sobre tudo isso”, disse Trump, aludindo às negociações comerciais e também ao TikTok. “E meu relacionamento com a China é muito bom.”

Próximos encontros

A ligação também pode levar a uma possível reunião presencial, o que seria a primeira vez desde que Trump retornou ao cargo. Esse encontro deve resultar em uma agenda mais ampla, incluindo uma esperada encomenda chinesa de aviões da Boeing e, potencialmente, uma discussão mais aprofundada de questões geopolíticas, à medida que os conflitos continuam a grassar na Ucrânia e no Oriente Médio e as escaramuças se intensificam no Mar da China Meridional.