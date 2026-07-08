Bússola & Cia: startup possibilita comercialização de excedentes da panificação

Padarias estão aumentando a eficiência operacional e criando novas fontes de receita ao reduzir o desperdício de alimentos no fim do dia. Por meio da plataforma Food To Save, mais de 2.500 estabelecimentos já comercializam excedentes como pães e doces que seriam descartados, transformando perdas em faturamento adicional.

O modelo conecta padarias a consumidores interessados em produtos com desconto, contribuindo para uma lógica de varejo mais sustentável e eficiente. Segundo o CEO Lucas Infante, a iniciativa ajuda a converter custos de descarte em oportunidade de receita sem alterar a operação principal dos negócios.

TBForte reforça agenda ESG com aquisição de 82 carros-fortes Volkswagen

A TBForte, do grupo Tecban, investiu na renovação de sua frota com a aquisição de 82 carros-fortes Volkswagen. Os veículos foram equipados com tecnologias voltadas à redução de emissões e ao aumento da eficiência operacional.

Os novos carros-fortes incluem um modelo que conta com sistemas capazes de reduzir mais de 80% dos poluentes, além de recursos de segurança e ergonomia para os operadores, além de unidades 100% elétricas, destinadas a operações urbanas.

A renovação faz parte da estratégia ESG do grupo, por meio da inovação tecnológica, digitalização e adoção de soluções de menor impacto ambiental, sem prejudicar sua eficiência logística.

TIM isenta roaming na Venezuela e cobrança de chamadas entre os dois países

A TIM não cobrará as tarifas de roaming internacional dos clientes que estão na Venezuela e nem as chamadas internacionais realizadas para o país com uso do código 41.

A gratuidade engloba também o envio e recebimento de SMS e o tráfego de dados de usuários da operadora na região, fortemente impactada por terremotos há cerca de uma semana.

Os benefícios serão concedidos automaticamente durante o período da ação, que vai até 10 de julho, inicialmente. Clientes que já estiverem em roaming na Venezuela serão informados pela empresa sobre a medida.

Quem iniciar o uso do serviço durante a vigência da iniciativa também receberá uma comunicação oficial com as orientações. O intuito é facilitar a comunicação de clientes que estejam na Venezuela ou precisem manter contato com familiares, amigos e equipes de apoio no país durante o período de emergência.

Deeptech de oriegem russa chega ao Brasil com banco de dados mais rápido do mundo

A ClickHouse, empresa de tecnologia especializada em análise de dados em tempo real, anuncia sua chegada ao Brasil. A companhia traz ao mercado uma plataforma de banco de dados analítico baseada em arquitetura colunar, utilizada para aplicações como observabilidade, monitoramento e detecção de fraudes. Com mais de 150 integrações nativas e modelo open source, a empresa aposta no avanço das estratégias data-driven no país. “As empresas precisam transformar grandes volumes de dados em decisões em tempo real”, afirma André Serpa, VP da ClickHouse para a América Latina.

Inter Ads chega ao mercado para conectar marcas a mais de 44 milhões de clientes

O Inter lança o Inter Ads, plataforma de mídia que conecta marcas, agências e anunciantes a consumidores em jornadas digitais de alta relevância, contexto e intenção.

Criada em parceria com o Google, via Google Ad Manager, a solução une tecnologia, curadoria e governança à escala do Super App, que reúne mais de 44 milhões de clientes em serviços financeiros, compras e benefícios.

“O futuro da mídia está em falar melhor, no momento e no contexto certos, com respeito ao cliente”, afirma Rodrigo Gouveia, diretor-executivo de Comércio e Ecossistemas do Inter.

A plataforma amplia as oportunidades de conexão entre marcas e consumidores dentro do ecossistema do Inter.

Roit reforça área de tecnologia para acelerar soluções para a Reforma Tributária

A Roit anunciou Leonardo Sakai como novo vice-presidente de Tecnologia e Produtos, em um movimento que reforça a estratégia da companhia para apoiar empresas na implementação da Reforma Tributária.

O executivo passa a liderar uma estrutura unificada de tecnologia e desenvolvimento de produtos, com foco na evolução da plataforma da empresa e no desenvolvimento de soluções para o novo ambiente regulatório.

A iniciativa acompanha o avanço da regulamentação e a expectativa de que 2026 seja um ano decisivo para a preparação das empresas antes da entrada em vigor das novas regras.

"A Reforma Tributária não representa apenas uma mudança regulatória, mas uma oportunidade para transformar a gestão tributária em um diferencial competitivo por meio da tecnologia", afirma Sakai.

Petlove amplia saúde pet

A Petlove lançou o primeiro Programa de Benefício em Medicamentos (PBM) do mundo para pets. A iniciativa oferece 40% de desconto em remédios de grandes marcas (como Zoetis, Virbac e Elanco) e 25% em rações medicamentosas da Fórmula Natural. O objetivo é democratizar o acesso à saúde animal e evitar a interrupção de tratamentos por orçamento. Um pet atópico em uso de Apoquel, por exemplo, reduz o custo anual de R$ 6.192 para R$ 3.708, economizando quase R$ 2.500. Exclusiva para clientes do Plano de Saúde com Clube Petlove ativo, o benefício é aplicado direto no e-commerce ou lojas físicas.

Natura no mês do Orgulho 2026

A Natura participa da Maratona do Orgulho 2026, um dos principais eventos LGBTQIAPN+ voltados ao mercado de trabalho no Brasil, reforçando seu compromisso com diversidade, equidade e inclusão.

Aline Lima, Head de DE&I da companhia, integra o painel "Futuros Possíveis – Novos imaginários em tempos distópicos", que debate os desafios e oportunidades para construir ambientes corporativos mais diversos e inclusivos. O evento reúne lideranças, especialistas e influenciadores em um videocast gravado ao vivo.

Nova liderança na BMP

A BMP, líder em Banking as a Service (BaaS) e finanças integradas, contratou Luiz Conrado Sundfeld como novo CFO. Com mais de 30 anos de bagagem na área financeira e passagens por grandes instituições como o Rabobank, o executivo focará no aprimoramento de processos, controles internos e governança.

A chegada reforça a estruturação corporativa iniciada em março com a contratação do COO Marcelo Schucman, visando sustentar a expansão da empresa. Fundada em 1999, a BMP movimentou cerca de R$ 30 bilhões em crédito no último ano e conta com mais de 800 parceiros ativos.

Longevidade exige uma nova visão sobre previdência

Em um país que envelhece mais rápido e exige novas formas de proteção financeira, a previdência ganha papel central no planejamento de longo prazo. Com o VGBL Unimed Coop, a Seguros Unimed avança nessa agenda ao unir eficiência tributária, sucessão patrimonial direta e gestão responsável dos recursos.

A proposta responde a uma demanda concreta da sociedade brasileira: transformar longevidade em segurança, previsibilidade e tranquilidade real para o futuro, com soluções alinhadas às necessidades de um novo ciclo demográfico e econômico do país.

A.C.Camargo Cancer Center conquista 1º lugar em congresso internacional de cirurgia robótica

Médicos do Departamento de Cirurgia Torácica do A.C.Camargo Cancer Center conquistaram o 1º lugar com o trabalho “Experience with Cryo-EBUS Associated with EBUS-TBNA in Mediastinal Lymphadenopathy: a Case Series" (em português, “Experiência com a associação da Cryo-EBUS à EBUS-TBNA na linfadenopatia mediastinal: uma série de casos”), apresentado no V Congresso Internacional Einstein de Cirurgia Robótica e Oncologia Torácica. O estudo é liderado pela cirurgiã Dra. Juliana Folador, Chefe da broncoscopia e cirurgiã torácica da instituição.

O trabalho premiado destaca o CryoEbus, uma técnica minimamente invasiva, substituindo uma cirurgia convencional que necessitaria de um corte no pescoço, ainda pouco disseminada no país, para biopsia de linfonodos.

“É um procedimento novo, que em São Paulo o A.C.Camargo foi o pioneiro, e somos o segundo local com maior volume do Brasil, e ainda assim é pouco, afinal, são cerca de vinte casos apenas", afirma Dra. Juliana Folador.