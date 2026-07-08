Pesquisa Meio/Ideia: desaprovação de Lula recua ao menor nível desde janeiro

A desaprovação ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recuou para 48,5%, o menor patamar registrado pela pesquisa desde janeiro, mas segue numericamente acima da aprovação, que alcançou 46,5%.

Os dados são da pesquisa Meio/Ideia, divulgada nesta quarta-feira, 8. Outros 4,9% dos entrevistados afirmaram não saber ou preferiram não responder.

Em relação ao levantamento de 28 de maio, a desaprovação caiu de 51,4% para 48,5%, uma redução de 2,9 pontos percentuais e o menor índice da série em 2026. A aprovação passou de 46,6% para 46,5%, mantendo-se praticamente estável.

Na avaliação do governo, o cenário permanece semelhante. A gestão federal é considerada ruim ou péssima por 41% dos entrevistados, enquanto 32,5% a classificam como ótima ou boa. Outros 24,5% avaliam o governo como regular.

A pesquisa também mediu a percepção dos brasileiros sobre um eventual novo mandato do presidente. Para 51% dos entrevistados, Lula não merece ser reeleito, enquanto 45,7% defendem um novo mandato. Outros 3,3% não souberam responder.

Os dados da série histórica mostram estabilidade nesse indicador ao longo do ano. Desde janeiro, o percentual dos que rejeitam um novo mandato oscilou entre 50% e 52%, enquanto o apoio variou entre 44% e 47%.

Aprovação varia por gênero, religião e região

Entre homens, a desaprovação ao presidente chega a 55,6%, contra 41% de aprovação. Já entre as mulheres, o cenário se inverte: 51,7% aprovam o governo de Lula e 42,1% desaprovam.

O recorte por religião também revela diferenças significativas. Entre os católicos, 57,3% aprovam o presidente e 38,5% desaprovam. Entre os evangélicos, a desaprovação alcança 76,3%, enquanto a aprovação fica em 18,5%. Nas demais religiões, 67,6% aprovam a gestão federal e 28,6% desaprovam.

Regionalmente, o Nordeste continua como principal base de apoio ao presidente. Na região, 63,2% aprovam Lula e 35,1% desaprovam.

Nas demais regiões, a desaprovação supera a aprovação. No Sul, o índice negativo chega a 67,7%, contra 22,7% de aprovação. No Norte, a desaprovação é de 53,1%, ante 39,8% de aprovação. No Centro-Oeste, os percentuais são de 53,3% e 43,3%, respectivamente. No Sudeste, a diferença é mais estreita: 48,6% desaprovam e 46,1% aprovam.

Segurança pública e economia concentram avaliações mais negativas

Entre as áreas de atuação do governo, a segurança pública registra o pior desempenho. O setor é avaliado como ruim ou péssimo por 45% dos entrevistados, enquanto 26,5% classificam a atuação como ótima ou boa. Outros 26,5% consideram a área regular.

Na economia, 43,5% fazem avaliação negativa da atuação do governo, 29% a consideram ótima ou boa e 25,1% classificam como regular.

Os indicadores são menos desfavoráveis em educação e saúde. Na educação, 38,5% avaliam a atuação do governo como ruim ou péssima, enquanto 35% a classificam como ótima ou boa. Na saúde, os percentuais são de 40,3% para ruim ou péssimo e 33,7% para ótimo ou bom.

A pesquisa Meio/Ideia ouviu 1.500 eleitores entre 3 e 6 de julho de 2026. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no TSE sob o protocolo BR-05628/2026.