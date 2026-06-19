Homem enterrado em forno de 4,5 mil anos intriga arqueólogos na Alemanha

Arqueólogos encontraram os restos mortais de um homem de aproximadamente 25 anos enterrado dentro de uma antiga estrutura subterrânea utilizada como forno há cerca de 4.500 anos. A descoberta foi feita na região de Gerstewitz, no estado da Saxônia-Anhalt, no leste da Alemanha, e levanta dúvidas sobre as circunstâncias da morte e do sepultamento.

Os detalhes da pesquisa foram divulgados pelo Escritório Estadual de Gestão do Patrimônio e Arqueologia da Saxônia-Anhalt, e publicado na plataforma científica alemã IDW (Informationsdienst Wissenschaft) na última segunda-feira, 15.

O achado ocorreu durante escavações arqueológicas realizadas antes da instalação de uma nova linha de transmissão de energia. Segundo os pesquisadores, o local era utilizado pela chamada Cultura da Cerâmica Cordada, grupo que ocupou partes da Europa entre aproximadamente 2900 a.C. e 2050 a.C.

O que os arqueólogos identificaram?

O esqueleto foi encontrado em posição fetal, deitado sobre o lado direito e voltado para o sul, um padrão compatível com outros sepultamentos masculinos associados à Cultura da Cerâmica Cordada.

O que tornou a descoberta incomum foi o local escolhido para o enterro. O corpo estava dentro de uma estrutura subterrânea composta por duas câmaras interligadas que originalmente funcionava como forno. Segundo os arqueólogos, construções desse tipo raramente contêm restos humanos.

Essa característica levou os pesquisadores a investigar se o enterro teria ocorrido em circunstâncias excepcionais.

Lesão no crânio levanta diferentes hipóteses

Análises preliminares identificaram uma lesão no crânio do indivíduo. Por enquanto, os cientistas não sabem se o ferimento está diretamente relacionado à causa da morte, mas a descoberta abriu diferentes linhas de investigação.

Uma das hipóteses é que o homem tenha sido vítima de um assassinato. Outra possibilidade é que ele tenha morrido durante algum conflito e sido enterrado rapidamente em uma estrutura já existente.

Os pesquisadores também consideram a possibilidade de que o sepultamento estivesse ligado a práticas rituais.

Região reúne vestígios de milhares de anos de ocupação humana

O sítio arqueológico onde o corpo foi encontrado tem revelado sinais de ocupação humana ao longo de aproximadamente 6 mil anos.

Entre as descobertas anteriores na área estão grandes montes funerários datados entre 4000 a.C. e 3400 a.C., sistemas de fossos e muralhas associados a atividades cerimoniais e vestígios de construções queimadas.

Também foram encontrados ossos humanos e de animais depositados em poços profundos, indicando que a região desempenhou diferentes funções ao longo da pré-história.

Os pesquisadores agora realizam exames laboratoriais para tentar determinar mais detalhes sobre a identidade do homem, seu estado de saúde e as circunstâncias da morte.