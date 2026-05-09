Efeito manada? Cientistas descobrem hábito 'curioso' em papagaios

Assim como as crianças, papagaios selvagens também entram no “efeito manada” na hora de escolher o que comer. Um estudo publicado na revista PLOS Biology mostrou que essas aves imitam o comportamento de outros indivíduos antes de experimentar novos alimentos.

O fenômeno foi observado em cacatuas-de-crista-amarela, localizadas em Sydney, onde os animais convivem com fontes de alimento incomuns e em constante mudança. A pesquisa indica que a chamada aprendizagem social ajuda a reduzir riscos, sobretudo em ambientes urbanos.

Como papagaios aprendem o que comer

Para entender o comportamento, pesquisadores analisaram mais de 700 papagaios distribuídos em cinco comunidades. Parte das aves foi treinada para consumir amêndoas coloridas artificialmente, enquanto outras observaram essa interação.

O resultado foi direto: indivíduos que viram outros papagaios comendo passaram a experimentar o alimento rapidamente — em alguns casos, em menos de um minuto. Já em grupos sem essa referência, o comportamento demorou dias para surgir.

Segundo os cientistas, isso mostra que observar outros membros do grupo pode ser decisivo para identificar alimentos seguros.

Papagaios jovens são mais influenciáveis

Os pesquisadores também identificaram diferenças de comportamento entre os indivíduos. Papagaios jovens tendem a seguir a maioria, demonstrando um padrão mais “conformista”. Já os adultos mostraram maior seletividade, observando especificamente o comportamento de parceiros sociais próximos antes de tomar decisões.

Além disso, foi identificado um viés de gênero: machos influenciam mais outros machos, enquanto fêmeas são mais propensas a ajustar seu comportamento com base em diferentes fontes sociais.

Em entrevista à CNN, a ecóloga comportamental Julia Penndorf explicou que esse comportamento nos indivíduos mais jovens pode acelerar o aprendizado sobre quais alimentos são seguros em novos ambientes.

O que o estudo revela sobre animais urbanos

A pesquisa sugere que a aprendizagem social pode ser uma das principais razões para o sucesso de algumas espécies em ambientes urbanos. Ao observar e imitar outros indivíduos, os animais conseguem se adaptar mais rapidamente a novos desafios e oportunidades.

Os cientistas agora investigam se esse tipo de comportamento pode se espalhar em escalas maiores, como em cidades inteiras, indicando uma forma de transmissão cultural entre animais.