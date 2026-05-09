Personalidade é genética? Até que ponto ela é definida no nascimento

A ideia de que a personalidade é determinada no nascimento vem sendo cada vez mais questionada pela ciência. Estudos indicam que, embora a genética tenha influência relevante, ela está longe de explicar completamente quem somos.

Pesquisas em genética comportamental, destacadas pela BBC, mostram que os traços de personalidade resultam de uma combinação complexa entre fatores biológicos e ambientais, em um processo mais dinâmico do que se imaginava.

O quanto da personalidade é genética

Durante décadas, cientistas tentaram identificar genes específicos ligados ao comportamento humano. Um dos exemplos mais conhecidos é o gene MAOA, popularmente chamado de “gene do guerreiro”, associado em alguns estudos a comportamentos agressivos.

Com o avanço das pesquisas, essa interpretação passou a ser considerada simplista. Hoje, a ciência entende que características humanas são poligênicas, ou seja, envolvem milhares de variações genéticas, cada uma com impacto limitado.

Mesmo traços amplamente estudados, como os chamados “Cinco Grandes” — abertura, conscienciosidade, extroversão, amabilidade e neuroticismo — não podem ser explicados por poucos genes isolados.

Estudos com gêmeos explicam o papel do DNA

Pesquisas com gêmeos idênticos e fraternos ajudam a medir o peso da genética na personalidade. Os resultados indicam que cerca de 40% a 50% das diferenças entre indivíduos podem ser atribuídas a fatores genéticos.

Ainda assim, gêmeos idênticos, que compartilham praticamente todo o DNA, não apresentam personalidades iguais. Esse dado reforça que outros fatores também influenciam o desenvolvimento individual.

O ambiente molda a personalidade?

Se a genética não explica tudo, o ambiente também não atua de forma isolada. Estudos indicam que eventos marcantes, como traumas ou mudanças radicais, tendem a ter impacto menor do que se imaginava na formação da personalidade.

A influência ambiental ocorre de forma distribuída e cumulativa, a partir de experiências cotidianas, interações sociais e contextos culturais, sem um único fator predominante. Há ainda evidências de que fatores anteriores ao nascimento, como o estresse durante a gravidez, podem influenciar o temperamento inicial. Mesmo assim, esses efeitos não determinam a personalidade ao longo da vida.

Personalidade resulta da interação entre genes e ambiente

O consenso atual da ciência é que a personalidade é tanto poligênica quanto poliambiental. Isso significa que ela surge da interação entre muitos genes e inúmeras experiências ao longo da vida.

Esses fatores não atuam de forma independente. O ambiente pode influenciar a forma como predisposições genéticas se manifestam, tornando o desenvolvimento humano mais complexo. Esse processo ajuda a explicar por que pessoas com origens semelhantes podem apresentar comportamentos diferentes ao longo do tempo.

Apesar dos avanços, os cientistas ainda não compreendem completamente como a personalidade se forma. Estudos com grandes bancos de dados genéticos vêm ampliando o conhecimento, mas os efeitos identificados continuam sendo pequenos e distribuídos.