O ranking que avalia as melhores tequilas do mundo

O Agavos Awards existe há dois anos e já funciona de forma diferente da maioria das competições do setor. Os produtos são comprados diretamente no varejo, os juízes são especialistas exclusivamente em spirits de agave e cada garrafa recebe uma pontuação de 0 a 100. A competição foi criada por Grover e Scarlet Sanschagrin, casal que fundou o Agave Matchmaker, o maior banco de dados de tequila e mezcal do mundo. Neste segundo ano, o painel reuniu bartenders, distribuidores, jornalistas e produtores para avaliar às cegas centenas de rótulos de tequila, mezcal, bacanora e raicilla.

A tequila de maior pontuação em 2026 foi o Lost Lore Valley Blanco, com 96 pontos. A marca foi fundada por Arturo Lamas III, cujo bisavô produzia spirits de agave no início do século passado. A tradição passou pelo avô e pelo pai, mas se perdeu com Arturo antes de ele decidir reaprendê-la.

A bebida é produzida nos Altos de Jalisco, com agave azul Weber cozido em fornos de pedra, fermentada com levedura de champanhe em tanques de aço inoxidável e destilada duas vezes em alambiques de cobre. O resultado é um blanco com aromas de agave cozido, cítrico e pimenta preta, que fecha com salinidade e mineralidade. A garrafa custa cerca de US$ 75, cerca de R$ 380.

O mezcal "Best In Show" foi para o Aguerrido "Cupreata" Vicencio y Gabina Capón 2 Años, também com 96 pontos. Produzido pelos maestros mezcaleros Vicencio Miranda Barranca e Gabina Morales Tecomulapa, em Ahuacuotzintla, Guerrero, o spirit usa agave cupreata silvestre com mais de 15 anos de maturação, cozido em forno de pedra e destilado em alambique de cobre. O perfil aromático vai de maçã caramelizada e flores silvestres a especiarias e cacau, com textura cremosa e finalização lenhosa e mineral. O preço gira em torno de US$ 110 a garrafa, aproximadamente R$ 557.

O Aguerrido "Cupreata" Vicencio y Gabina Capón 2 Años foi eleito o melhor mezcal neste ano (Divulgação)

Os dois vencedores do Agavos 2026 vêm de regiões e tradições distintas. A Lost Lore representa os Altos de Jalisco, berço histórico da produção de tequila premium. O Aguerrido vem de Guerrero, estado menos associado ao mezcal comercial do que Oaxaca, mas com uma tradição de produção artesanal igualmente antiga. Os dois têm em comum o processo sem aditivos, a origem rastreável e produtores com nome e história conhecidos.