Eclipse solar do século terá 6 minutos de escuridão; veja data e como observá-lo

O eclipse solar previsto para 2 de agosto de 2027 será o mais longo do século 21. O fenômeno deverá registrar mais de seis minutos de escuridão total, com visibilidade em várias áreas do Hemisfério Oriental, abrangendo partes da Europa, da África e da Ásia.

Onde o eclipse poderá ser observado?

Em grande parte da Europa, do continente africano e do sul da Ásia, o eclipse será visto de forma parcial. Já a fase de totalidade, quando a Lua encobre completamente o Sol, ficará restrita a uma faixa estreita da superfície terrestre.

Essa região de sombra atravessará dez países: Espanha, Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia, Egito, Sudão, Arábia Saudita, Iêmen e Somália, de acordo com o site Eclipse Wise.

Qual será a duração do eclipse?

Segundo o portal especializado Space, o evento vem sendo chamado de “o eclipse do século” devido ao tempo incomum de totalidade. No momento máximo, a Lua permanecerá alinhada ao Sol por até 6 minutos e 22 segundos, o maior intervalo desse tipo registrado sobre terra firme em todo o século XXI.

Para comparação, o eclipse solar total ocorrido em 8 de abril de 2024, que passou por México, Estados Unidos e Canadá, teve uma duração máxima de 4 minutos e 28 segundos, considerada elevada. Ainda assim, o fenômeno de 2027 deverá superar esse tempo de forma significativa, ampliando as possibilidades de observação e estudo.

A largura da faixa de totalidade também será maior do que o padrão, já que a Lua estará em perigeu, seu ponto mais próximo da Terra. Em 2 de agosto de 2027, essa faixa terá cerca de 258 quilômetros de largura e percorrerá aproximadamente 15.227 quilômetros pela superfície do planeta. Ao todo, a área coberta será de cerca de 2,5 milhões de quilômetros quadrados, número expressivo, embora pequeno frente aos 510 milhões de km² da superfície terrestre.

Como ocorre um eclipse solar

Conforme explica a Nasa, um eclipse é um fenômeno astronômico que altera de forma marcante a aparência do Sol e da Lua. No caso do eclipse solar, o evento acontece quando Terra, Lua e Sol se alinham, permitindo que a Lua se posicione entre o Sol e o planeta.

Nesse alinhamento, a Lua projeta uma sombra sobre a Terra, bloqueando total ou parcialmente a luz solar em determinadas regiões. O fenômeno ocorre apenas em períodos específicos, já que a órbita lunar não coincide exatamente com o plano da órbita terrestre. Esses períodos são conhecidos como temporadas de eclipses e acontecem duas vezes por ano.