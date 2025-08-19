Eclipse lunar mais longo da história terá transmissão ao vivo para o Brasil

Observar um eclipse lunar é uma experiência astronômica fascinante, e em setembro de 2025, teremos a oportunidade de assistir a um dos eventos mais marcantes do ano: o eclipse lunar total mais longo de 2025.

Esse fenômeno ocorrerá na noite de 7 para 8 de setembro e terá uma duração de 82 minutos. Durante esse intervalo, a Lua será completamente coberta pela sombra da Terra, adquirindo uma tonalidade avermelhada, conhecida como "Lua de Sangue".

Embora seja um espetáculo impressionante, no Brasil, a observação não será possível, mas o evento será transmitido ao vivo no YouTube e em outras plataformas digitais.

Onde será possível assistir ao eclipse lunar mais longo de 2025?

O eclipse de setembro será o mais longo do ano e será visível em várias partes do mundo. No entanto, algumas regiões terão uma visão mais privilegiada. Países da Europa, África, leste da Austrália e Nova Zelândia poderão observar o fenômeno por mais de uma hora. Segundo o site especializado Space.com, o evento começará às 15h28 GMT (12h28 no horário de Brasília) e se estenderá até às 20h55 GMT (17h55 no horário de Brasília). A fase mais aguardada, quando a Lua adquire a coloração avermelhada, ocorrerá entre 17h30 e 18h52 GMT (14h30 e 15h52 no horário de Brasília).

Como o fenômeno não será visível no Brasil, os brasileiros poderão acompanhar a transmissão ao vivo do eclipse, que será compartilhada pelo Observatório Nacional no YouTube. Para aqueles que estiverem nas regiões privilegiadas para observar o eclipse, a recomendação é começar a observação pelo menos 75 minutos antes do auge do evento.

O que acontece durante um eclipse lunar?

Um eclipse ocorre quando o sol, a Terra e a Lua se alinham de maneira específica, mas o tipo de eclipse pode variar. No caso de um eclipse lunar total, a Terra se posiciona entre o Sol e a Lua, projetando sua sombra sobre o satélite. Quando isso acontece, a Lua adquire uma coloração avermelhada devido à filtragem da luz solar pela atmosfera da Terra. O processo do eclipse é dividido em várias etapas: primeiro, a Lua entra na sombra parcial (penumbra), depois avança para a fase total, quando fica completamente coberta, e, por fim, retorna gradualmente à sua aparência normal.

Por que a Lua fica avermelhada durante o eclipse lunar?

Durante um eclipse lunar total, a Lua deixa de receber luz solar direta ao passar pela sombra da Terra. No entanto, ao contrário do que se imagina, a Lua não desaparece no céu, mas adquire uma tonalidade avermelhada. Isso ocorre porque a luz do Sol, ao atravessar a atmosfera terrestre, sofre um fenômeno de dispersão.

As cores com comprimentos de onda mais curtos, como o azul e o verde, são filtradas pela atmosfera, enquanto os tons avermelhados conseguem alcançar a Lua e se refletir de volta para os observadores na Terra. Esse fenômeno dá à Lua a aparência de uma "Lua de Sangue". A tonalidade exata pode variar entre laranja e vermelho profundo, dependendo da presença de elementos como poeira atmosférica e poluição.